La nouvelle éco : une Marnaise lance une cagnotte pour créer "Les savons de Mado"

Depuis plus d'un an, Marion fabrique des savons pour le plaisir. Mais aujourd'hui, alors qu'elle est au chômage, elle veut en faire son métier. Pour ça elle a besoin de 50 000 euros, pour l'achat du matériel et la construction d'un local. La Marnaise a donc lancé une cagnotte en ligne.

"Ca me détend de faire des savons". Marion sourit en disant cela et l'on comprend immédiatement pourquoi elle a décidé d'ouvrir une savonnerie. Depuis plus d'un an cette Marnaise fabrique des kilos et des kilos de savons, dans la cuisine de sa maison à Auménancourt. "J'en ai beaucoup offert à mes proches et ce sont eux qui m'ont poussée à en faire mon métier".

D'autant que celle qui travaillait dans un service de recouvrement est aujourd'hui au chômage : "Donc je n'ai rien à perdre à devenir mon propre patron et quand on voit la crise en ce moment, je me dis que ce ne sera pas évident de retrouver du travail, donc comme j'ai du temps je me lance", explique Marion.

50 000 euros pour créer "Les savons de Mado"

Pour concrétiser son projet, Marion a l'intention de construire un local, aux normes, tout près de sa maison. Un investissement qui coûte cher, sans compter l'achat du matériel : "Il me faut 50 000 euros au total", dit-elle. Alors il y a quelques jours elle a lancé une cagnotte en ligne.

"J'ai sollicité les banques, mais je me dis que si elles ne me suivent pas sur la totalité de la somme, cette cagnotte me permettra de quand même mener mon projet à bien, sans avoir à rogner sur le matériel que j'ai à acheter", explique Marion, pour qui cette cagnotte est aussi un moyen de prouver que son activité a du potentiel.

Les savons c'est anti Covid ! donc ça va marcher

Marion doit encore finaliser sa gamme de produits, car chaque savon qu'elle vendra doit d'abord être validé par un organisme testeur. "Je ferai de la saponification à froid", précise-t-elle, "Je voulais des choses plus saines et c'est dans la mouvance aujourd'hui, les gens recherchent des produits sains et de proximité, donc j'y crois".

Si tout va bien, la savonnerie "Les savons de Mado" pourrait ouvrir en septembre 2021.