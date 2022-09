La nouvelle éco - Une marque de vêtements 100 % dijonnaise interchangeable selon ses envies

Et si vous changiez de vêtements tout en gardant les mêmes ! C'est possible grâce à Naiakitsu, une toute nouvelle marque 100% dijonnaise où les cols, les poches, les capuches deviennent des accessoires interchangeables selon ses humeurs et ses envies.

Créée en début d'année 2022, Naiakitsu part à la conquête du marché du vêtement à Dijon, mais aussi bientôt à Beaune et, beaucoup plus loin, du Japon. Cette marque a la particularité de proposer un élément de base qu'on peut agrémenter selon ses envies d'accessoires de différentes formes et de différentes couleurs. Ce sont les côte-d'Oriens Alexandre Hirtzmann et Bénédicte Vassard qui sont à l'origine de cette SAS. Entretien.

Bénédicte Vassard, cogérante et co-créatrice de la marque dijonnaise Naiakitsu Copier

Alexandre Hirtzmann et Bénédicte Vassard créateurs et gérants de la marque de vêtements dijonnais Naiakistu - Naiakitsu

Le leitmotiv de vos vêtements Naiakitsu c'est "Deviens qui tu es", qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Pour la marque "Deviens qui tu es", c'est s'approprier ces vêtements qui sont des basiques , polos, marinières, tee shirts, chemises, pour pouvoir les retransformer complètement en fonction de ses envies. On peut acheter le vêtement sans accessoire et puis, au fur et à mesure, rajouter les accessoires. L'idée, c'est vraiment avec un vêtement d'en faire plusieurs.

Expliquez nous d'où vient le nom "Naiakitsu" parce qu'il y a une signification derrière ?

Dès le départ de la création de la marque, on avait envie que notre logo soit la libellule parce que c'est un insecte qui est résistant et qui se transforme. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé dans la mythologie japonaise ancienne que le Japon s'appelait à priori "l'île aux libellules", ce qui se dit "akitsu" en japonais. Et j'ai rajouté le mot "naïa" devant, qui est en fait, la forme primaire de la libellule, la naïade qui vit dans l'eau.

Vos vêtements sont au maximum produits en France ?

Tout est confectionné en France. Nos tissus sont également, pour presque tous les tissus fabriqués et tissés en France. Il y a juste les tissus de nos chemises qui sont fabriqués en Italie parce qu'on n'a pas trouvé de coton. Les matières sont importantes aussi pour nous. Donc on n'avait pas de coton 100% français qui nous convenait, donc on a choisi du coton italien. Mais même nos boutons sont français et les zips aussi. En France ça n'existe pas, donc là encore ce sont des produits italiens. On est vraiment très très axés sur le vrai "made in France". Ce n'est pas que pensé en France, c'est aussi fabriqué en France

Cela complique un peu la tâche ?

Oui un petit peu. Cela faisait à peu près trois ans qu'on réfléchissait à ce projet. C'est aussi une industrie qui peut être parfois un peu en souffrance, donc ce n'est pas forcément toujours simple. Mais on a tellement de beaux savoir faire en France, que, quand on trouve les bons partenaires, c'est un vrai plaisir.

Vous voulez vous attaquer au marché japonais ?

Exactement. On a travaillé depuis déjà plusieurs mois avec la Chambre de commerce de Paris au Japon, et on a eu un premier rendez vous avec un importateur. C'est pareil. On sait que ce sont des cycles de décision qui peuvent être très longs, mais on est optimiste.

Quelles sont vos perspectives en terme de chiffre d'affaires ?

On a démarré en février donc évidemment on a un "business plan". Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément très simple aujourd'hui, en plus avec la conjoncture qui n'est pas forcément toujours favorable. C'est pour ça qu'aussi on a décidé d'accélérer la partie japonaise. Pour l'instant, on n'est plus dans une partie d'investissement et de communication. Et nos perspectives, c'est d'atteindre plutôt l'équilibre d'ici un an et demi, deux ans.

Les cols sont interchangeables selon ses envies - Naiakitsu

Des vêtements à essayer en réel ou en virtuel

Les vêtements Naiakitsu sont à retrouver à Dijon dans le magasin spécialisé dans le Made In France, Chouette France, situé rue Bossuet. On pourra aussi bientôt les trouver à Beaune, les discussions sont en cours avec "Le Bar à Polos". Mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet de Naiakitsu où un configurateur 3D permet de choisir son modèle, puis d'y ajouter les accessoires, changer les couleurs, etc.. sur les chemises, les tee shirt, les polos et les marinières.

"On va pouvoir jouer avec les manches, les cols, rajouter aussi des capuches si on veut. Donc il y a vraiment déjà pas mal de petites choses pour changer l'esprit du vêtement. En fait, la chemise peut être une chemise à col mao plutôt décontractée et devenir une chemise traditionnelle avec laquelle on peut aller au bureau ou en réunion. Tout est interchangeable grâce à un système de boutons et c'est compatible d'un vêtement à l'autre. Et pour les sweet capuche, il y a un zip, un système de fermeture éclair et donc là on peut changer la poche du sweet capuche et la capuche du sweet et de la veste zippée." détaille Bénédicte Vassard.