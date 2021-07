Une société de transport sur mesure de personnes et de bagages pour profiter sereinement de la Mayenne

Imaginez que vous vous décidiez de descendre à pied ou à vélo chemin de halage le long de la Mayenne, mais que vous ne vouliez pas porter vos sacs entre chaque étape, la solution c'est Bib Bip Voyages.

"Bip Bip Voyages propose des services de transport de personnes de 2 à 8 personnes et bagages pour tous les randonneurs (à pied, en vélo, à cheval, traileurs...) et voyageurs (particuliers, professionnels) . Bip Bip Voyages circule sur l'ensemble du département de la Mayenne et bien au delà ! Bip Bip Voyages sera votre compagnon de route pour parfaire votre séjour en toute sérénité" peut-on lire sur le site de cette nouvelle entreprise fraîchement créée par Nadia Breton.

Après avoir participé à une dizaine de trails, parcouru des centaines et des centaines de kilomètres à pied avec son sac à dos, la jeune Mayennaise quitte le milieu de l'assurance et se lance dans l'assistance sur mesure aux randonneurs, cyclistes, cavaliers et autres voyageurs de passage dans le département. Nadia Breton s'est confié à Arthur Bellier pour nous présenter son projet : "j'ai pu rencontrer beaucoup de gens lors des itinérances à pied ou en vélo et à chaque fois il y avait toujours des problématiques qui revenaient dans les conversations par rapport à la logistique, le transport, le trajet. Je peux donc intervenir pour du transport de personnes, de personnes qui ont un vélo, pour du transfert de bagages et je l'assure entre deux points d'hébergement".

Nadia Breton, qui a lancé son activité au début du mois, a déjà beaucoup de demandes grâce au développement du tourisme à vélo notamment, "je m'adapte aux besoins des personnes" dit-elle, ce qui signifie qu'elle peut très bien se déplacer bien au-delà du département de la Mayenne.