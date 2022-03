La Nouvelle Eco : une Mayennaise organise une collecte de dons pour chiens et chats bloqués en Ukraine

Murielle Hatte est éleveuse de chiens à Martigné-sur-Mayenne, entre Laval et Mayenne, et a décidé de lancer une collecte de dons pour les chiens et les chats restés coincés en Ukraine depuis le début de la guerre. Elle est passée par l'association AtiBordeaux, basée dans le nord de la France.

Murielle Hatte élève des beagles et des bergers australiens à Martigné-sur-Mayenne, au nord de Laval en Mayenne, et a décidé de lancer une collecte de dons pour les chiens et les chats restés en Ukraine. Pour cela, elle s'est rapprochée de l'association AtiBordeaux, créée juste après le début du conflit, et elle est devenue point de collecte en Mayenne.

Cette idée lui est venue assez naturellement, "comme je suis éleveuse de chiens, l'idée était de rejoindre une association pour pouvoir aider les éleveurs en Ukraine", raconte Murielle, "parce qu'on parle beaucoup des personnes mais un peu moins des animaux". Son but est d'aider les personnes en difficulté, "notamment les éleveurs, qui se retrouvent souvent bloqués dans les villes faute de gazole pour partir, faute également d'un trop gros nombre d'animaux au niveau de la frontière".

Elle lance un appel aux autres éleveurs de chiens mayennais

Elle est donc devenue "un point de collecte" chez elle, où on peut lui apporter de la nourriture pour chiens et chats, des croquettes et des boîtes, "on récolte également des médicaments pour les animaux", complète Murielle. Elle se rapproche aussi des animaleries et des vétérinaires. Cette Mayennaise a d'abord contacté une autre éleveuse dans le département pour savoir si des choses étaient mises en place en Mayenne, cette éleveuse l'a renvoyé vers l'association AtiBordeaux, très présente sur les réseaux sociaux et notamment le groupe Facebook "Groupe France Aide Eleveurs Ukrainiens" qui compte ce mardi matin 1.400 membres. "J'ai adhéré au groupe quelques jours après et je me suis proposé en tant que point de collecte", raconte Murielle Hatte.

Elle lance donc un appel aux autres éleveurs du département pour l'aider dans sa quette de denrées et de matériels pour les chiens et chats en Ukraine. "On pourrait éventuellement se donner des zones pour pouvoir dispatcher un peu toutes nos affiches et pour récolter un maximum", ajoute-t-elle. Vous retrouvez également une cagnotte sur Leetchi sur vous souhaitez participer, sachant qu'un transport de 44 tonnes qui part en Ukraine coûte 1.400 euros. Pour le moment, plus de 2.400 euros ont été récoltés.