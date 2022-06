La nouvelle éco : une menuiserie collaborative et partagée à Montpellier

"C'est un atelier partagé dédié au travail du bois", explique Olivia Lisse, cofondatrice de la Menuiserie Collaborative de Montpellier. Un atelier de 900 m² où se croisent professionnels et particuliers. Ce samedi, une journée portes ouvertes est organisée pour faire découvrir les différents équipements.

"On a plusieurs professionnels qui ont pu lancer leurs activités grâce à notre atelier", se félicite Olivia Liesse. "Mais aussi des particuliers des plus débutants aux plus confirmés", poursuit-elle. Et qui dit débutant, dit formation. "On présente bien les règles générales de sécurité de l'atelier et ensuite des formations concrètes sur l'utilisation des machines. On est aussi maintenant un centre de formation professionnelle pour ceux qui souhaitent se reconvertir", termine Olivia Liesse.

Écoutez l'interview d'Olivia Liesse, cofondatrice de la Menuiserie Collaborative de Montpellier.

Une menuiserie collaborative à Montpellier Copier

Pour les tarifs d'accès à l'atelier, plusieurs formules sont proposées aux particuliers : carte 10 entrées, formule mensuelle ou encore annuelle. Toutes les infos sont à retrouver juste ici.

Chez les professionnels, des formules annuelles ou mensuelles sont également disponibles avec accès à tous les équipements ou alors seulement l'établi. Plus d'infos à retrouver juste ici.

À noter qu'une formation est obligatoire s'il s'agit de votre première visite à la Menuiserie Collaborative, que vous soyez professionnel ou particulier.