La nouvelle éco : une Montalbanaise lance une Box destinée aux jeunes retraités

Elle est loin la vie parisienne de Laure Alonso, quand elle était encore à la direction financière de plusieurs grands groupes bancaires comme BNP Paribas. Aujourd'hui, cette maman de deux enfants en bas âge, qui a grandi à Montauban et fait ses études à Toulouse, est revenue vivre en Occitanie et a monté son concept de la "malle d'aventure".

Elle s'est rendue compte fin 2018 que le départ à la retraite était pour certains parfois synonyme de perte de repères liée à la peur du temps libre. Et ce qui n'était au départ qu'un cadeau de Noël pour un proche va devenir une entreprise. Cette "malle d'aventure", c'est un abonnement sous forme de box, chaque trimestre, proposant une personnalité, la découverte d’une région française et une activité. Sortie en décembre 2020, la première box met ainsi à l’honneur l’écrivain Robert-Louis Stevenson, les Cévennes et la marche.

Dans chaque box, on a un carnet sur la personnalité et son univers, on donne des recommandations de livres, de films ou de podcasts. On propose aussi une carte de la région avec des idées de tourisme responsable avec des partenaires qu'on a repérés. On a aussi une recette avec un chef de la région, et enfin un guide pratique sur une activité, par exemple "améliorer son éloquence".

De l’abonnement pour un trimestre à 29 euros, à 99 euros l'année, le concept enregistre 400 abonnés en moins d’un an. Objectif, mille abonnés à Noël.