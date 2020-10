La Nouvelle éco : une Morvandelle lance un appel aux dons pour financer l'impression d'un livre pour enfants

"Je suis maman de deux enfants, j'habite dans le Morvan à _Blanot_. Pour changer de la Covid-19, je viens vous présenter un sujet positif !" Céline Audrand a de l'énergie à revendre et il lui en faut car ce n'est pas chose aisée que de lancer sa propre maison d'éditions de livres pour enfants en cette période de pandémie.

Céline Audrand lance sa maison d'édition à Blanot dans le Morvan côte-d'orien - DR

"Beaucoup d'enfants n'ont pas confiance en eux"

Dans "Tout Nul", ce livre qu'elle compte auto-éditer et dont les illustrations sont signées Denis Cauquetoux, elle raconte "l'histoire de Victor, un petit héros qui n'a pas confiance en lui" et "qui se dévalorise, mais qui parviendra à faire preuve de courage et d'intelligence pour sauver sa petite soeur". Cet ouvrage est destiné aux enfants de 3 à 8 ans environ, il aborde le sujet de l'estime de soi car "nombreux sont les enfants qui n'ont pas confiance en eux" constate l'auteure.

L'un des personnages de "Tout Nul" - DR

Un projet, plusieurs versions

Céline entend produire l'histoire sous plusieurs formes : un livre papier, un livre électronique, un livre audio et un livre en vidéo. Vous pouvez jeter un oeil sur ce travail en consultant la page FaceBook d'Atchoum et Chaussette. La jeune femme souhaite pouvoir faire imprimer son livre en France. "Il est important pour moi que l'impact écologique de cette impression soit le plus bas possible mais cela représente un budget plus lourd pour une petite structure comme la mienne."

Un projet de financement participatif

C'est pourquoi la jeune femme lance, du 1er octobre au 9 novembre 2020, une opération de financement participatif sur la plateforme Ulule. "Il s'agit de préventes du livre dont je garantie la livraison pour Noël. Et en fonction du succès de la campagne, j'espère pouvoir obtenir le budget nécessaire à la réalisation du projet global". Un projet qui "cartonne" puisque ce mardi 6 octobre à 11h, le financement participatif avait permis de recueillir, 4 224 euros, soit 119% de la somme espérée pour éditer le livre sur papier ! A 125%, Céline pourra financer la composition d'une musique pour l'histoire lue, à 150% la couverture du livre sera une couverture cartonnée (au lieu d'une couverture souple) et si la barre des 200% est atteinte il pourra même être imprimé en France !

L'un des personnages de "Tout Nul" - DR

Céline Audrand est l'invitée de notre "Nouvelle éco" ce mercredi 7 octobre 2020. Vous pouvez retrouver son interview à 7h15 ou 8h41 sur l'antenne de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) ou bien en cliquant sur le lien ci dessus.