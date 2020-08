La Nouvelle éco : Une nette augmentation des offres en apprentissage attendue en septembre en Picardie

La Nouvelle éco s'intéresse à l'apprentissage, une voie qui séduit de plus en plus de jeunes et qui devrait en attirer encore plus dans le contexte de crise économique actuel. En cette période de rentrée, Pôle Emploi organise plusieurs événements pour faire découvrir l'apprentissage.

En cette période de rentrée scolaire et dans le contexte de crise actuelle, le nombre d'apprentis devrait augmenter dans la région selon Pôle Emploi qui organise donc un salon en ligne du 7 au 28 septembre. Les jeunes y trouveront sur salonenligne.pole-emploi.fr des offres d'apprentissage. Puis une semaine de l'apprentissage est prévue du 14 au 18 septembre dans chaque Pôle Emploi avec des rencontres entre les entreprises et les candidats à l'apprentissage. Pour Jean-Pierre Tabeur, directeur territorial de Pôle Emploi dans la Somme et l'Aisne, les offres vont être plus nombreuses dans la région.

En cette période de rentrée, est-ce facile de trouver un apprentissage et y a-t-il beaucoup de demande de la part des entreprises ?

L'apprentissage est un des sujets phare de la rentrée pour Pôle Emploi en déclinaison du dispositif national "Un jeune, une solution". Pour le moment, les demandes des entreprises sur l'été ont représenté en offres d'emploi environ 400 recrutements. Près de 200 offres d'emploi restent d'ailleurs disponibles et consultables sur le site de Pôle Emploi. Nous attendons un nombre d'offres en apprentissage en nette augmentation début septembre. Et on ne sait pas de quoi sera fait demain mais, aujourd'hui, dans l'Aisne, la Somme et l'Oise, le nombre d'offres d'emploi disponibles est supérieur à celui qu'on connaissait avant le Covid.

Un jeune qui recherche un apprentissage en Picardie peut donc trouver quelque chose ?

Oui, s'il fait preuve dans certains cas d'un peu de mobilité. Il y a des offres disponibles et avec le salon en ligne et la semaine de l'apprentissage, chaque jeune devra être en mesure de trouver l'entreprise qui lui correspond.

Quels secteurs recherchent le plus d'apprentis ?

Tous les secteurs professionnels sont concernés, mais également tous les niveaux puisque l'apprentissage est possible du CAP jusqu'au master. Il y a dans la région une multiplicité des offres d'apprentissage : ingénieur, comptable... On est très loin de l'image d'Epinal qui est que l'apprentissage est réservé à des CAP ou des BEP dans des filières classiques de services, des métiers de bouche ou de l'industrie. Même si le besoin dans ces filières et les possibilités sont très importantes et qu'on peut envisager de très belles carrières.

Retrouvez l'interview de Jean-Pierre Tabeur dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Picardie :

Jean-Pierre Tabeur dans la Nouvelle éco sur France Bleu Picardie Copier

Le salon en ligne de Pôle Emploi a lieu du 7 au 28 septembre via salonenligne.pole-emploi.fr. La semaine de l'apprentissage aura lieu du 14 au 18 septembre. Tous les événements seront accessibles via le site pole-emploi.fr, rubrique Agenda/Hauts-de-France.