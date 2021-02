La Nouvelle Éco : une nouvelle boutique de jeux ouvre à Châteauroux

Situé au 2 bis rue de la République à Châteauroux, le local n’est pas très grand - quelques 12 m2 - mais le commerçant a optimisé l’espace au maximum pour y présenter dans des vitrines et sur des étagères une grande diversité de jeux. Il dispose aussi d’un stock conséquent dans sa réserve. Si un troisième confinement devait être décrété, on trouverait ici de quoi passer le temps en famille.

C’est d’ailleurs pendant le premier confinement que l’idée d’ouvrir ce magasin lui est venue. “J'ai ressorti des jeux de société comme le Monopoly, les 7 familles ou Puissance 4 pour jouer avec mon fils qui a 11 ans”, se souvient Serge Berkovicz, bien content de les avoir conservés. Comme d’autres familles, il constate que ces jeux constituent une bonne alternative aux écrans

Des jeux de patience essentiellement

Début janvier, il saisit l’opportunité de la vacance du local mitoyen à la boutique de cigarettes électroniques qu’il tient depuis huit ans pour concrétiser son projet. Il donne un coup de peinture et refait l’agencement intérieur. Une porte est percée entre les deux locaux qui appartiennent au même propriétaire. Enfin, l’enseigne “Patience” est accrochée au-dessus de la devanture.

Ce sont en effet principalement des jeux de patience que l’on va trouver en poussant la porte : des puzzles du premier âge à l’âge adulte (jusqu’à 5000 pièces), des casse-têtes, des jeux traditionnels (dames, échecs, jeu de l’oie, petits chevaux, bingo...), des jeux de cartes (tarot, 7 familles...), et un jeu de construction en briques, JEKCA, qui remporte un vif succès depuis son arrivée en France en 2019, année où il a été élu Étoile du jouet. Ce jeu permet de réaliser des animaux (chats, chiens, poules...) de 30 à 50 cm de haut pour les plus grands, aux formes stylées, qui deviennent ensuite des objets de décoration. Serge Berkovicz en a commandé quelque 200 modèles.

Les jeux de construction Jecka rencontrent un vif succès en France depuis 2019

Des jeux à petits prix

Son idée est de proposer des jeux à prix abordables à partir de 5 euros ainsi que des petites voitures comme on en trouvait jadis dans les magasins de jouets. Le contexte incertain n’a pas dissuadé Serge Berkovicz d’ouvrir ce mardi : “Je suis prêt à faire de la vente en click and collect si la situation évolue et que je ne peux plus recevoir de public”, précise-t-il. La boutique “Patience” sera ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.