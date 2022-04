La nouvelle éco : une boutique de mangas ouvre dans le centre ville de Laval

Les fans de manga ont leur nouvel El Dorado à Laval. Une boutique dédiée au fameux livre japonais qui se lit à l'envers va ouvrir ses portes, le samedi 30 avril. Située quai Béatrix de Gavre, en plein centre-ville, plus de 3 000 références seront disponibles. Le propriétaire, Mathys Pintat, a voulu partager sa passion. " J'ai découvert cet univers au club Dorothée dans les années 90, puis j'ai continué. J'ai plus de 2000 mangas chez moi ".

Jusqu'à présent, le trentenaire travaillait dans l'agroalimentaire, avant de totalement changer de voie et de se consacrer à cet univers. Il a voulu répondre à une demande des lavallois. " Pour acheter des mangas, il fallait aller jusqu'à Rennes, Angers ou Le Mans, c'est quand même à 1 heure de route alors qu'ici le marché se développe de plus en plus " explique-t-il.

Le manga fait de plus en plus d'adeptes

Une tendance qui se confirme partout en France. En 2021, 47 millions de mangas ont été vendus, c'est deux fois plus que l'année précédente. Le covid-19 n'est pas étranger à cet engouement d'après Mathys Pintant : " avec les différents confinements, les gens se sont remis à la lecture, et les mangas sont souvent plus faciles et plus rapides à lire que les romans."

A cela s'ajoute le succès des séries animées développées par les plateformes de streaming en France. Le public cible s'est donc élargit. " En général ça va de 15 à 40 ans, entre les jeunes lecteurs qui arrivent sur le marché, et ceux qui, comme moi, ont connu le club Dorothée !" précise le gérant de Maymanga.