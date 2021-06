La nouvelle éco : une nouvelle brasserie fondée par le créateur de la Chouffe à Prats-de-Mollo

Pierre Gobron, brasseur belge créateur de la célèbre bière La Chouffe, s'est associé avec un couple de Hollandais pour créer une nouvelle brasserie à Prats-de-Mollo, dans le Haut-Vallespir. La bière baptisée Senyor Voltor a été brassée et pourra être dégustée début juillet.

Un brasseur belge dans les Pyrénées-Orientales. Pierre Gobron, créateur de la célèbre bière La Chouffe mais aussi de la Lupulus, vient de fonder une nouvelle brasserie à Prats-de-Mollo dans le Haut-Vallespir, aidé par un couple d'amis hollandais avec une résidence secondaire à Serrelongue. "L'idée est née il y a un an. Pierre Gobron est un amoureux du pays, il a un ami qui vit ici depuis une dizaine d'année. Il voulait se fixer et créer une activité", explique Pierre Hinsberger, le premier salarié de cette nouvelle brasserie installée dans l'ancien Hôtel des touristes, "un lieu emblématique".

Cette nouvelle bière, baptisée Senyor Voltor, est brassée et mise en bouteille depuis plusieurs semaines. "Elle va rappeler pour les amateurs une bière belge, mais avec des notes du pays catalan", décrit Pierre Hinsberger. "Elle sera rafraîchissante, avec des saveurs ensoleillées et fruitées, mais pas avec des fruits. Ce sont les maltes et les houblons que nous utilisons qui donnent cette saveur-là."

Dégustation en juillet

Une brasserie de plus, alors que de plus en plus de bières locales sont produites dans des petites communes des Pyrénées-Orientales. "C'est une émulsion qui est positive", explique-t-il. "Les amateurs de bières apprécieront de goûter le large panel proposé par les différentes brasseries. C'est très positif !"

L'ouverture des premières bouteilles, et la dégustation, se feront au mois de juillet. 3 500 bouteilles seront d'abord proposées, puis 6 000 dans un deuxième temps. Elles seront bientôt disponibles dans les restaurants, les cafés, les hôtels autour de Prats-de-Mollo, ainsi qu'à la station-service d'Arles-sur-Tech.