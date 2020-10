La nouvelle éco : une nouvelle champignonnière va bientôt pousser à Rivesaltes

Une croissance de champignon ! Après avoir inauguré en 2016 sa première usine de production de champignons de Paris à Olette, en Conflent, la société Vialade voit désormais beaucoup plus grand. L'entreprise familiale envisage d'ouvrir un deuxième site dans le département. La future usine, plus grande que la première, sera installée sur la commune de Rivesaltes. "On a bien avancé sur le projet dernièrement" confie Nicolas Vialade, le PDG. "On devrait déposer le permis de construire ce mois-ci et débuter les travaux en début d'année prochaine pour un _démarrage d'activité à l'automne 2021_, en octobre ou novembre".

Développer la production de champignons bio

L'objectif est double pour la maison Vialade. D'abord se rapprocher de la plateforme Saint-Charles à Perpignan afin de faciliter les expéditions. La production de champignons de Paris bio doit également se développer avec ce nouveau projet. "On compter augmenter progressivement les volumes de bio sur Olette pour passer à terme à 100%". Le nouveau site de Rivesaltes serait alors exclusivement consacré à la production conventionnelle.