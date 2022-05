La nouvelle éco : une deuxième édition du Monopoly dédiée à la Ville de Montpellier

Qui n'a jamais joué au jeu Monopoly ? Figurez-vous que cette année une nouvelle édition spéciale de la Ville de Montpellier sera disponible. La première édition a été créée en 2007. 15 ans après, quelques modifications mais les règles restent les mêmes.

Sarah Emery, responsable chez Winning Moves, l'entreprise est éditrice du célèbre jeu de société pour la marque Hasbro.

Sarah Mary, qu'est ce qui va changer dans cette nouvelle édition ?

On ne fonctionne plus comme sur la version classique du Monopoly sur des prix au mètre carré pour faire une partie. Ce ne sera plus des rues, mais des partenaires, des lieux ou des entreprises auxquelles on peut s'affilier. Il pourra y avoir des musées, des lieux en lien avec l'éducation, des entreprises locales, des centres commerciaux et tous les acteurs qui participent au développement de la ville de Montpellier ou des villes en général. On pourra toujours les acheter et faire construire des maisons et des hôtels.

Vous avez quelques noms de partenaires en avant première à nous donner ?

Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des grands acteurs de la Ville de Montpellier. Ça peut être des écoles, des activités, c'est difficile de ne pas pouvoir en dire plus. Je pense qu'il y a plusieurs partenaires auxquels vous pourrez vous référer. On essaie de se mettre à la place d'un Montpelliérain, mais il peut arriver parfois, comme nous ne sommes pas des locaux, qu'il y ait des endroits auxquels on ne pense pas nécessairement. C'est pour ça que si vous avez des idées, vous pouvez nous les transmettre.

Visuellement, est ce que ça ressemblera toujours au Monopoly qu'on connaît ?

Rien ne change en termes de plateau. La seule chose qui sera modifier, mais qui n'est pas choquant, ce sont les visuels qui auront plus de place. On a voulu vraiment mettre en avant les visuels de chaque partenaire parce que c'est important de les représenter sur les cases de Monopoly. Mais sinon, le jeu reste historiquement le même.

Cette deuxième édition, on pourra l'acheter pour Noël c'est bien ça ?

Exactement. On prévoit un événement de lancement qui aura lieu mi novembre, voire fin novembre. Monsieur Monopoly va venir à Montpellier pour dévoiler le plateau en taille XXL avec tous les partenaires. La version sera disponible à l'achat pour les fêtes de fin d'année.

Pour donner vos idées de lieux pour le Monopoly spécial Montpellier, envoyer un mail à : monopoly.ville@winningmoves.fr