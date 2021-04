La nouvelle éco : une nouvelle épicerie où tout s'achète en vrac s'installe à Châteauponsac en Haute-Vienne

C'est Sabine Escamez qui a choisi de s'installer à Châteauponsac et d'ouvrir son épicerie "Mon p'tit vrac". En proposant de la vente en vrac elle ne se considère pas comme une commerçante "écolo" mais son choix s'inscrit dans l'air du temps. "C'est la tendance, il faut faire moins de gaspillage et vous venez acheter ce dont vous avez besoin pas plus" explique la propriétaire des lieux.

On vient faire ses achats avec ses propres contenants

L'objectif est aussi de réduire les emballages même si pour l'instant Sabine Escamez propose encore quelques sacs à ses premiers clients peu habitués par le système. "Mais à l'avenir je leur ai dit de venir avec leurs propres contenants : sacs boîtes ou bouteilles, tout ce qu'ils ont à la maison" prévient elle et elle reconnait que même si la plupart de ses clients apprécient cette façon de faire il y a encore des réfractaires.

Un commerce de proximité très apprécié

"Je vois de nouvelles têtes tous les jours" ajoute la commerçante qui constate la satisfaction des habitants notamment les personnes âgées qui devaient faire deux kms pour se ravitailler faute d'épicerie dans le centre de Châteauponsac. En pleine crise sanitaire son commerce est d'autant plus apprécié quand on voit l'engouement pour les magasins de proximité. Sabine Escamez a mis un an à murir son projet. Aujourd'hui elle vend du bio mais pas seulement. Elle a décidé de mettre en avant les produits locaux comme le cul noir , du canard mais aussi de la bière locale.