La nouvelle éco : une nouvelle friperie va ouvrir ses portes à Laval

Une nouvelle friperie à Laval : elle doit ouvrir au mois d'avril dans le centre-ville. La boutique, Les Trésors de Colette, sera située au 56 rue du Val de Mayenne. Violaine Bourasseau, une jeune Lavalloise qui se fait surnommer Colette, est à l'origine de ce projet. Elle est actuellement serveuse dans un bar de nuit à Laval (le Castel 9) et souhaitait se reconvertir.

Un dépôt-vente et une friperie mixte

Violaine Bourasseau travaille actuellement au Castel 9, un bar de nuit du centre-ville de Laval. Elle souhaitait se lancer dans un nouveau projet après avoir été serveuse pendant trois ans. La jeune Lavalloise de 26 ans a trouvé un local dans la rue du Val de Mayenne, à quelques pas du bar où elle travaille. "Je voulais absolument avoir un local dans cette rue-là. Pour moi, ça n'avait pas de sens d'en avoir un ailleurs dans Laval parce que c'est une rue piétonne et parce que je crois aussi au commerce de centre-ville", explique Violaine Bourasseau.

Il y a déjà plusieurs friperies à Laval mais l'offre des Trésors de Colette se veut un peu différente. "Je vais faire un dépôt vente et de la friperie mixte. Et j'aimerais bien aussi non-genrée, dans le sens où je n'aurai pas un rayon hommes et un rayon femmes : j'aurai des vêtements. Je pars du principe que des vêtements, ça s'essaye. Moi, j'ai longtemps été dans les rayons hommes plus jeune et c'est une énorme frustration parce que je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas droit d'acheter une chemise dans le rayon homme alors qu'elle me plaît qu'elle me va", décrit Violaine Bourasseau. Les clients pourront également trouver des "kit pour apprendre à coudre" aux Trésors de Colette.

Tous les jours, je travaille sur mon projet. Je ne me précipite pas et c'est pour ça que je pense que j'ai de grandes chances de réussir.

Violaine Bourasseau, la créatrice des Trésors de Colette

Violaine Bourasseau a également lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Tudigo. Elle souhaiterait collecter 5000 euros pour l'aider à se lancer comme indépendante. "Cet argent va me servir dans un premier temps à agencer la boutique, à trouver des pièces, trouver des meubles. Il va m'aider à me faire une belle enseigne, à décorer, à trouver ce qu'il faut pour m'équiper aussi au niveau des fournitures. Je dois également payer des amis graphistes qui vont beaucoup m'aider", décrit la jeune Lavalloise.