La Nouvelle éco : une nouvelle gamme de cosmétiques bios créée à Henrichemont

La gamme de produits cosmétiques Nabatyl a vu le jour dans un laboratoire à Henrichemont dans le Cher. Elle s’appuie sur une technologie innovante conçue par Isabelle Desjardins-Lavisse, fondatrice du Laboratoire Genialis à Henrichemont, qui permet l’émulsification - le mélange entre l’eau et les actifs huileux – sans chauffer le mélange et sans ajouter d’additifs. Cette technologie a reçu le premier prix dans la catégorie fabrication à façon/formulation lors du salon Cosmetic 360 à Paris mi-octobre.

Un partenariat avec le groupe Intermarché

Ne voulant pas se cantonner à un rôle de sous-traitant, Isabelle Desjardins-Lavisse s’est associée à Saïd Ejdaa, un entrepreneur berruyer, pour créer la marque Nabatyl, “des produits 100 % naturels, bios et avec des actifs sourcés, au maximum en région Centre, et éthiques”, précise-t-elle. Un partenariat a été conclu avec l’enseigne Intermarché avec un potentiel de plus de 200 points de vente sur l’ensemble du territoire. Les quatre premiers produits de la gamme seront disponibles à partir de lundi prochain au magasin Intermarché d’Avord et sous peu dans une vingtaine de magasins du Cher et de l’Indre. Une soirée de lancement est également prévue le 24 novembre au Prado avec les basketteuses des Tango et leurs partenaires.

Le projet a été lancé en début d’année et a été rondement mené dans un domaine, la cosmétique, qui est très encadré sur le plan de la réglementation. “Nous avons travaillé à une offre qui soit à la fois de qualité et accessible au plus grand nombre”, explique Isabelle Desjardins-Lavisse.

La gamme va continuer à s'étoffer : elle devrait compter une vingtaine de produits d'ici début 2024. L'ambition est désormais de développer la marque à l’international avec une participation à deux ou trois salons professionnels et un plan de diffusion au Maroc de produits répondant au marché dès l’an prochain.