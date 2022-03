La Nouvelle éco : une nouvelle médaille d'or au Salon de l’agriculture pour les liqueurs Joannet

L'étiquette de la médaille d'or va entourer au moins pendant un an la liqueur de framboise

L'histoire d'une famille côte-d'orienne à succès !

Elise Bazzana fabrique avec sa mère les liqueurs Jean-Baptiste Joannet dans l'atelier familial à Arcenant, à côté de Nuits-Saint-Georges. La petite société est à l’honneur, avec une nouvelle médaille d’or décrochée au concours général agricole du Salon de l’agriculture, qui s’est achevé ce dimanche 6 mars à Paris. Cette fois, la liqueur de framboise est primée : elle a séduit un jury d'experts en liqueurs et des consommateurs avertis qui ont fait une dégustation à l'aveugle.

La liqueur de framboise primée au Salon de l'agriculture à Paris - Liqueurs Jean-Baptiste Joannet

Un palmarès imposant

La belle tradition a été respectée : les liqueurs Jean-Baptiste Joannet ont gagné trois médailles d'or dans la catégorie apéritif et liqueur sur les trois dernières éditions au concours général du Salon de l'agriculture. La liqueur de framboise succède à la crème de cassis de Bourgogne, également médaillée d’or en 2019 et en 2020, l’édition 2021 du Salon ayant été annulée à cause du Covid.

Fondée en 1978 par les grands-parents d’Elise Bazzana, la société des liqueurs Joannet a remporté depuis de nombreuses médailles : cassis, framboise, pêche ou cerise, toutes les liqueurs sont récompensés à un moment ou un autre.

Elise Bazzana a pris la suite de sa mère à la tête de la liquoristerie - Liqueurs Jean-Baptiste Joannet

Maintenant, les retombées se feront encore attendre ! "Il faut voir avec l’arrivée massive des touristes cet été" souligne Elise Bazzana.

La distinction permet quand même d’améliorer la renommée de la société, tout en stabilisant des ventes, qui repartent à la hausse après des derniers mois difficiles liés à la crise sanitaire. "On a travaillé différemment avec une activité lissée. C’était en dents de scie à cause des restrictions de circulation. En étant basé à Arcenant, nous sommes loin de tout, à 9 kilomètres de Nuits Saint Georges" a constaté la gérante des liqueurs Jean-Baptiste Joannet.

La médaille d'or bientôt visible

Aujourd’hui, le stress retombe avec le retour des anciens clients, qui ne sont pas venus depuis la crise sanitaire. Star du moment, la framboise utilisée à Arcenant est aussi revendue à Grasse, pour faire des extraits de parfum. De quoi aller plus loin ? La médaille ne va pas "normalement pas permettre d’embaucher" note Elise Bazana. "C’est déjà une reconnaissance de notre travail." Les clients verront bientôt dans l'atelier d'Arcenant le médaillon posé sur les bouteilles de liqueur de framboise.