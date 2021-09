La nouvelle éco : une mercerie nouvelle(s) génération(s) ouvre dans le quartier des Antiquaires à Dijon

Qui a dit que le petit commerce, c'est du passé ? Pas Cathy Bernardin qui se lance dans le pari audacieux d'ouvrir une mercerie en plein cœur historique de Dijon, dans le quartier des antiquaires, pour être au plus de la communauté des adeptes du tricot et des vêtements faits à la maison.

Une nouvelle mercerie, la mercerie Mimosa, s'apprête à ouvrir ses portes au 11, rue Auguste Comte dans le quartier des Antiquaires dans le centre historique de Dijon. On doit ce projet à Cathy Bernardin, une jeune trentenaire passionnée de couture et de tricot. Elle souhaite démontrer que les pulls faits maison à la va vite et qui grattent, c'est fini. La clientèle évolue et le tricot attire désormais aussi de plus en plus de jeunes. Entretien

Le logo de la nouvelle mercerie Mimosa qui va ouvrir dans le quartier des Antiquaires à Dijon - Cathy Bernardin

Ouvrir une mercerie dans le centre ville de Dijon, pourquoi ?

La couture et le tricot ont le vent en poupe depuis quelques années et c'est un phénomène qui continue de se développer, notamment auprès des jeunes trentenaires comme moi. On a toutes découvert qu'on pouvait faire nos vêtements nous même et ça prend de l'ampleur, ça ne faiblit pas et à Dijon, il n'y a plus vraiment de mercerie avec une offre moderne, donc j'ai décidé de la créer. Je veux casser un peu l'image du tricot pour les mamies, parce que même les mamies sont très modernes aujourd'hui. J'ai des futures clientes qui sont grand mères et qui tricotent des laines modernes. Je n'ai plus envie qu'on associe le tricot et la couture à des fibres synthétiques. Les pulls qui grattent ou les vêtements faits à la va-vite, c'est fini tout ça !

Quels genres de produits va t'on trouver ?

Une mercerie tout ce qu'il y a de plus classique, c'est à dire du tissu de la laine, des aiguilles à tricoter pour la couture etc.. du fil à broder, des boutons, du biais, des rubans..

Cela veut dire beaucoup de stocks ?

Cela veut dire que le stock de départ est compliqué à mettre en place effectivement. Il faut essayer de ne rien oublier et de se mettre à la place des clientes en se disant que je n'aurais jamais la bonne taille ou la couleur d'un bouton précis mais je m'adapterai le plus possible à leurs demandes. Il faut aussi prévoir tous les petits détails parce que ça va être l'hiver donc il faut prendre les tissus qui s'adaptent à l'hiver et des couleurs un peu plus hivernales aussi. C'est de l'anticipation, c'est un métier qui s'apprend mais je trouve ça passionnant.

On trouvera aussi de la laine dans la mercerie Mimosa à Dijon - Cathy Bernardin

Ce n'est pas un pari risqué par exemple face à la concurrence des grandes surfaces ?

Si, forcément ! Il y a de la concurrence déjà avec internet avec lequel je ne pourrai pas rivaliser c'est sûr. Il y a aussi la concurrence avec de gros magasins situés en périphérie de la ville. Mais je me mets en tant que cliente qui aime commercer localement et qui veut aussi soutenir les petites boutiques du centre ville. Je pense qu'il y a une vraie demande là aussi. Et puis, on ne va pas se mentir. Acheter de la laine sur internet, quand on ne peut pas la toucher, on s'est toutes faites avoir un jour par une couleur qui ne correspondait pas à celle à laquelle on pensait.

C'est à cet endroit qu'on trouvera la nouvelle mercerie dans le quartier des Antiquaires à Dijon - Cathy Bernardin

Les banques vous suivent ?

Les banques m'ont ouvert les bras assez rapidement donc j'étais assez étonnée. J'arrivais avec mon projet de mercerie et je craignais déjà que beaucoup ne sachent pas vraiment ce que c'est, mais finalement c'est moi qui ait dû faire un choix au niveau des banques. Tout le monde croit en moi et ça fait vraiment plaisir. Ma banquière est hyper enthousiaste, mon cabinet comptable aussi. Tout le monde est à fond derrière le projet. On vise un chiffre d'affaire entre 60 et 70.000 euros la première année, ce qui me permettrait d'en vivre au bout de deux ans.

Cathy Bernardin, une jeune entrepreneuse souriante et optimiste, va ouvrir la mercerie Mimosa à Dijon à la mi octobre

Un financement participatif

Pour se faire connaître auprès des internautes, et pour réduire les emprunts nécessaires au lancement de son commerce et surtout sur l'achat du stock nécessaire au démarrage de son activité, Cathy Bernardin a lancé une cagnotte participative sur un internet. L'objectif initial était de récolter 3 000 euros. Il est largement dépassé mais la cagnotte reste en ligne et vous pouvez encore lui donner un petit coup de main financier.

Dans sa création d'entreprise, Cathy Bernardin est aussi accompagnée par la BGE, Initiative Côte d'Or, France Active et Capec.



Le choix de s'installer dans le quartier des antiquaires

Pourquoi avoir choisi de s'installer dans le quartier piétonnier des Antiquaires à Dijon ? Pour Cathy, c'était juste une évidence car c'est un quartier qu'elle a toujours aimé et qu'elle trouve très beau. Elle ne pensait pourtant pas trouver un local dans ce quartier à hauteur de ses moyens financiers. Cathy estime donc avoir eu une chance "assez folle" en pouvant s'installer dans l'ancienne boutique "Aux arabesques", un local très beau et très lumineux. C'est surtout dans un quartier très touristique et très passant et où pas mal de commerces indépendants ouvrent en ce moment.

Cathy Bernardin explique pourquoi elle a choisi de s'installer dans le quartier des Antiquaires

