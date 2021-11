La nouvelle éco: une nouvelle pépinière d'entreprises ouvre ses portes à Nesle

C'est la sixième du département de la Somme. Cette pépinière d'entreprises a été initiée par la communauté de communes de l’est de la Somme et animée par la CCI Amiens-Picardie.

Delphine Lemaire (à gauche) responsable du pôle pépinière au sein de la CCI Amiens-Picardie et Marie-Laure Delattre assistante de la pépinière de Nesle

Une nouvelle pépinière d'entreprises ouvre ses portes à Nesle. Située route de Ham (juste à côté de la Nouvelle Scène) cette pépinière propose une dizaine de bureau, un espace co-working et une salle de réunion. Cette nouvelle solution d’hébergement est dédiée aux créateurs d’entreprise qui ont moins de 2 ans d'exercice.

En plus de bureaux, la pépinière propose un accompagnement pour commencer son activité avec des conseils et un suivi par des experts en création d’entreprise, des tarifs sur mesure et une mise en réseau avec d’autres créateurs ou chefs d’entreprise aguerris.

Pour les contacter c'est au 03 60 28 41 55 –pepinieres@amiens-picardie.cci.fr.