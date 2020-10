La nouvelle éco : une nouvelle présidente à la tête des "vitrines de l'Avalonnais"

Mélanie Thénot est la nouvelle présidente des "vitrine de l'Avallonais", l'association des commerçants d'Avallon. Elle était notre invitée ce jeudi matin dans la nouvelle éco. Elle présente les projets de la nouvelle équipe. Des projets qui vont devoir, bien sûr, s'adapter à la crise sanitaire que l'on traverse.

Avallon compte encore de nombreux commerces de proximité, comment se portent-ils aujourd'hui ?

Alors, tout dépend du domaine d'activité. Dans notre association il y a à peu près 90 adhérents. Nous avons la chance d'avoir un peu tous les métiers représentés : de la boutique de vêtements, des métiers de bouche, de la restauration, hôtel, bar, restaurant, concessionnaire automobile ou encore les métiers d'art. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire que l'on traverse, moi je trouve que certains commerçants souffrent plus que d'autres. Je parle notamment de mon cas en boulangerie. On a quand même eu des baisses d'activité même si les voyants restent au vert.

Quels sont vos projets pour accompagner les commerçants avalonnais ?

On a pour projet de donner envie aux Avalonnais de consommer local. On a aussi pour projet de donner une cohésion entre tous les commerçants adhérents, de leur donner envie de s'associer, de développer nos commerces et puis on veut aussi donner envie aux porteurs de projets de s'installer dans les vitrines de la ville d'Avallon.

Comment par exemple ?

On a envie de poursuivre ce qui a déjà été fait précédemment aux "vitrines d'avallon", c'est à dire de planifier des temps forts dans toute la ville tout au long de l'année. Je pensais notamment aux fêtes de fin d'année qui vont arriver. Avec la crise sanitaire que l'on traverse, il n'est pas possible de faire un marché de Noël comme on le connaît depuis des années. Notre projets ce serait de planifier des animations aux endroits stratégiques de la ville pour éviter les rassemblements de foule. Ce sont des projets qui sont en cours de validation par la mairie et les services compétents. Avec les commerçants adhérents nous allons aussi miser sur les décorations pour rappeler que l'on est quand même à Noël et donner envie aux gens de consommer.