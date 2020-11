La nouvelle éco : une page Facebook recense les commerces ouverts et les click and collect du Thouarsais

"Magasins ouverts et click and collect sur le Thouarsais", c'est le nom de la page Facebook lancée dimanche 1er novembre par Etienne Moreau. Ce Thouarsais de 30 ans, employé dans un magasin de pièces automobiles, est parti du constat que "les gens ne savent pas ce qui est ouvert ou fermé. Et c'est surtout dans le but d'aider les commerçants du coin à sortir un peu la tête de l'eau et de créer une plateforme où on puisse et les retrouver et voir ce qu'ils proposent par rapport à ce confinement".

"C'est super pour les commerçants de Thouars, on se sent soutenus. De savoir qu'on peut communiquer de cette manière gratuitement, c'est important", se réjouit Pauline Damiens, gérante de la boutique "au temps des fleurs" à Thouars.

Livraisons, drive ou encore click and collect avec commande sur internet et retrait en magasin, les commerçants s'organisent. "Pas mal de choses commencent à se mettre en place, surtout au niveau du click and collect", remarque Etienne Moreau.

Même si ce n'est pas forcément simple. "Je ne suis pas une pro de l'informatique, moi le click and collect je n'y comprends rien", avoue Isabelle Bernier, de l'hôtellerie Saint-Jean qui pour ce reconfinement se lance dans les plats à emporter. "Nous on change les plats tous les jours donc c'est compliqué de mettre en ligne, régler sur internet. Après peut-être que si on est encore fermés dans trois mois on s'y mettra", poursuit-elle. Mais la page Facebook, elle n'a pas hésiter à y participer. "On sait qui fait des livraisons, de la vente à emporter... C'est très bien. Il faut que le petit commerce travaille".

"C'est aussi à nous de faire un effort et d'essayer au maximum de commander et de consommer chez eux", conclut Etienne Moreau.