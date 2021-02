La nouvelle éco : Une patissière d'Auxerre fabrique des biscuits à base de drêches de brasserie

Sophie Billon fabrique des meringues et des petits gâteaux personnalisés et elle s'est aussi engagée en faveur du développement durable, notamment en faisant des cookies avec des drêches de brasserie.

La pâtissière Sophie Billon est la patronne de « Bille de Sucre » à Auxerre. Elle fabrique des meringues et des petits gâteaux personnalisés et elle s'est aussi engagée en faveur du développement durable.

- Pour répondre à cette problématique de développement durable, vous avez ajouté un ingrédient original à vos recettes, expliquez nous !

Ce n'était pas mon idée au départ mais Romain Sorin brasseur à Saint-Bris le Vineux m'a contacté pour savoir si cela m’intéresserai de faire de la pâtisserie avec des drêches de brasserie. Du coup je me suis lancée dans la fabrication de cookies avec ces résidus solides de la transformation de grains de céréales germés et séchés pour la fabrication de la bière. Ces drêches de la brasserie bio Fayyar donnent un gout minéral à mes gâteaux.

- Vous faites aussi des efforts en ce qui concerne les emballages ?

Oui, au début je mettais mes gâteaux dans des sachets avec un fond en carton et depuis un an je suis revenue à des emballages plus classiques, composés d'un seul matériau et réutilisables par les clients.

- Est-ce que les clients sont attentifs à ce genre d'action ? Est-ce que c'est un argument commercial ?

Les clients sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales, ils posent des questions sur la provenance des ingrédients mais aussi sur les contenants. C'est quelque chose que je remarque de plus en plus.