La Nouvelle Eco : une peinture à 98% végétale fabriquée à Toulouse

Vous avez peut-être tué une partie de votre temps durant le confinement en repeignant l'intérieur de votre maison ou de votre appartement... Et visiblement, la période a bien profité à la start-up Colibri, maintenant basé à l'Union près de Toulouse. Fondée depuis deux ans, elle propose une peinture fabriquée à base de résine végétale, composée à 98% de produits naturels et sans solvants. Et en quelques mois, son chiffre d'affaires a été multiplié par dix.

"On a effectivement eu un coup de pouce du destin même si on ne se réjouit pas non plus de cette période" raconte Cédric Laurent, le créateur de Colibri. Beaucoup de particuliers venus acheter en nombre des rouleaux de peinture, mais aussi des entreprises, qui représentent aujourd'hui près de 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Même si sa peinture est environ 15% qu'une peinture traditionnelle, "elle garde un temps de séchage rapide et elle ne contient pas de produits pétrochimiques", affirme Cédric Laurent.

La marque Colibri veut donc jouer à fond la carte de l'écologie, consciente que les particuliers comme les entreprises souhaitent aussi avoir un air plus sain, dégagé de toutes les émanations de solvants et de produits chimiques dégagés par les peintures dites plus classiques. La peinture Colibri se vend maintenant bien au-delà de la région toulousaine. Ses produits se vendent un peu partout en France et en Europe, en Suisse, en Belgique et jusqu'au Luxembourg.