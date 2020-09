La Nouvelle éco : une photographe de Juigné-sur-Sarthe peine à travailler depuis le déconfinement

Les mariages annulés, l'incertitude autour des photos de classe et le protocole sanitaire drastique pour les prises de vue en studio. Lucile Carré, photographe de Juigné-sur-Sarthe, près de Sablé, a du mal à retrouver une activité normale depuis le déconfinement.

Photos de classe et gestes barrière

En temps normal, la rentrée scolaire est un temps fort pour Lucile Carré. Elle va d'école en école pour tirer le portrait des élèves et prendre des photos de classe, mais la Covid-19 chamboule tout. "Je ne vois pas du tout comment on peut faire des photos de groupe avec un masque, donc, à mon avis, ça ne sera pas autorisé", explique la photographe sarthoise. Pour les photos individuelles, ça parait également compliqué au vu du contexte sanitaire. "Normalement on faisait des grosses écoles qu'on pouvait passer en deux jours, mais c'était un enchaînement : _un enfant toutes les dix ou vingt secondes_", rappelle Lucile Carré. "Il nous faudra beaucoup plus de temps si on veut respecter les normes et ce n'est même pas sûr qu'on puisse le faire."

Plus de mariage à immortaliser,

Lucile Carré avait quelques mariages prévus en 2020. Moins que par le passé, car les réservations se font d'une année sur l'autre et l'an dernier elle n'a pas pu prendre beaucoup de réservations pour des raisons de santé. "Les mariages ont tous été reportés, mais c'est une perte immédiate sur l'année 2020", explique la photographe.

Il lui reste les clichés en studio et les photos de famille, même si Lucile Carré a dû mettre en place des mesures sanitaires basées sur le protocole de la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. "Les photos de famille, on essaye de les faire plutôt à l'extérieur. Les photos de grossesse, c'est quand-même assez intime. Les photos de nouveau-né, on ne peut pas exposer les bébés à l'extérieur, donc il y a des clichés que je suis obligée de prendre en studio", détaille Lucile Carré. Elle est obligée de garder une certaine distance pour photographier ses sujets sans masque. Le nombre de personnes en studio est limité. "Je ne fais des séances en studio que toutes les 48 heures pour bien aérer et bien désinfecter", précise la Sarthoise. Habituellement, Lucile Carré faisait deux à trois séances le samedi.

L'aide de l'Etat ne suffit pas

Pour compenser ses pertes, Lucile Carré reçoit une aide de l'Etat. Elle est calculée sur ses revenus de l'année 2019. Sauf que la photographe a été longuement malade l'an passé, avec une perte significative de salaire. L'aide ne lui permet pas de se verser un SMIC tous les mois.

