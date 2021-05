Une habitante de Brie, près de Péronne, Marie Jagrik, vient de lancer sa marque de vêtements de sport conçus pour les coureurs. Elle s'appelle Wakae, qui signifie "rester" en swahili (un dialecte africain) en hommage au recyclage car ses modèles sont entièrement fabriqués à partir de bouteilles en plastique récoltées en mer par des pêcheurs et des associations.

Un déclic après un tour du monde en 2013 et des années de travail dans l'agroalimentaire : "Je suis partie pendant six mois faire un tour du monde. J’ai été choquée de voir du plastique partout, que ce soit sur les plages, en forêt ou même en plongée au fond des océans. Depuis ce moment, j’ai toujours gardé en tête l’idée de donner une seconde vie à ce plastique mais sans trop savoir comment", explique Marie Jagrik, la fondatrice de Wakae.

Comment donner une seconde vie au plastique et dépolluer les océans, cette picarde a trouvé la solution :

La Nouvelle éco : une picarde lance des vêtements de sport fabriqués avec des bouteilles en plastique Copier

Les vêtements sont tissés et tricotés dans des ateliers spécialisés en Espagne et au Portugal pour devenir un tissu élastique, résistant et confortable. Wakae se fixe l’objectif de donner une seconde vie à plus de 100 000 bouteilles en plastique dans les trois prochaines années.