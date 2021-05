La Nouvelle Eco : une plate-forme de recrutement charentaise se développe dans toute la France

Depuis le début de la crise sanitaire, on parle beaucoup de crise économique. Mais l'emploi se porte bien. Un baromètre pour le mesurer est installé en Charente : le "Mercato de l'Emploi" est installé à Salles-d'Angles près de Cognac. Il met en relation directe employeurs et demandeurs d'emplois.

Le principe est original : le Mercato de l'Emploi, c'est un cabinet de recrutement qui travaille avec des consultants indépendants. Créé il y a 4 ans en Charente, le site connaît un développement national depuis deux ans et demi, avec aujourd'hui une centaine de consultants présents dans 60 départements. Tout se fait par internet : offres ou demandes d'emplois transitent par le consultant régional, et recruteurs et candidats à l'embauche communiquent physiquement, en fonction des besoins exprimés.

250 contrats d'embauches en préparation

Le marché de l'emploi va bien cette année. Il y a même des métiers dits "en tension", qui peinent à trouver de la main-d'oeuvre. C'est le cas du bâtiment et de la restauration. Et les offres d'emploi sont plus nombreuses. Pôle Emploi prévoit 2,7 millions de recrutements pour 2021. En 2019, on était à 1,9 millions. Mille emplois ont abouti depuis quatre ans grâce au Mercato de l'Emploi. Aujourd'hui, la plate-forme charentaise devenue nationale annonce 250 contrats pour 2021.