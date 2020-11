La nouvelle éco : une plateforme de vente en ligne pour les commerçants du Vallespir

Les commerçants du Vallespir à portée de clic. C'est l'ambition de la plateforme de vente en ligne hébergée depuis quelques jours sur le site internet de la communauté de communes du Vallespir. Aujourd'hui une dizaine de boutiques proposent leurs produits en ligne mais près de 250 magasins peuvent potentiellement s'y inscrire. "Il y avait une véritable attente pendant cette période difficile pour tout le monde", explique Thomas Anies qui a piloté le projet à la communauté de communes. "On pourra y trouver du prêt-à-porter, de la librairie, du multimédia, le secteur du bien-être, de la restauration etc... Chaque commerce a sa page dédiée avec ses articles, ses tarifs et peut ainsi gérer ses stocks." Les clients pourront ensuite récupérer leurs commandes en boutique ou éventuellement se faire livrer.

Pour mettre en place cette plateforme, la collectivité a travaillé avec la start-up Kuupanda basée à Céret et spécialisée dans les solutions de e-commerce. La communauté de commune entend également accompagner les commerçants intéressés par la mise en ligne de leurs produits. "Il ne fallait pas que le côté technique soit un frein au dispositif. Deux personnes ont donc été recrutées afin de réaliser les photos des articles en vente et assurer le suivi informatique. Il y a un accompagnement de A à Z. C'est du sur mesure !"

L'inscription sur la plateforme est gratuite pour les deux prochains mois. L'abonnement passera ensuite à vingt euros par mois.

