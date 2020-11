La nouvelle éco : une plateforme de vente pour les petits commerçants de Montpellier

Comment continuer à faire ses courses chez les petits commerçants de son quartier alors même qu'ils sont fermés à cause du reconfinement ?

La plateforme monQuartier.shop qui vient d'être créé à Montpellier est une solution. Elle met en relation des commerçants locaux avec leurs clients locaux sur internet, offrant ainsi une alternative aux géants de la vente en ligne.

Grâce à monQuartier.shop, les clients retrouvent les produits disponibles à quelques mètres de chez eux, les commandent, choisissent leur créneau de retrait et passent les récupérer directement en magasin grâce au Click&Collect.

On travaille sur ce projet depuis plusieurs mois. C'est parti d'une volonté de certains commerçants d'avoir un site de vente en ligne. La difficulté c'est qu'ensuite ils étaient noyés dans tous les sites existants donc on s'est dit qu'il fallait créer une seule et même plateforme ou l'on pourrait tous les retrouver, un peu comme la place du marché, Pablo Néry le créateur de monQuartier.shop