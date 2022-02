La nouvelle éco - Une plateforme digitale dijonnaise pour faire le lien entre les patients et leurs médecins

On parle souvent des déserts médicaux et du manque de médecins, voici un exemple qui à défaut d'y palier, permet d'une certaine manière de l'atténuer. Il s'agit de la plateforme Nuvee, une plateforme de santé digitale. Elle ne vise pas à remplacer les spécialistes, mais elle permet de faire le lien entre eux et leurs patients. Elle est éditée par la société dijonnaise EPSD Nuvee. Et ça marche plutôt bien. L'entreprise visait un chiffre d'affaire de 90 000 euros en 2021, elle a doublé cet objectif. Entretien avec son co-fondateur, Cyril Gauthier.

Vous éditez une plateforme digitale de pédagogie de santé, ça veut dire quoi exactement?

Nuvee est un dispositif médical numérique qui permet aux personnes de comprendre leur pathologie, de comprendre le parcours de soins et de comprendre la thérapeutique dans laquelle ils vont être engagés. On est spécialistes au départ de l'obésité et de la chirurgie de l'obésité. On a commencé sur ces pathologies dans le cadre d'une expérimentation "article 51" qu'on mène avec le Ministère de la Santé. Néanmoins, étant donné que ça fonctionne sur l'obésité, on est en train de développer d'autres thématiques comme le diabète, éventuellement l'insuffisance cardiaque ou encore la maternité, qui n'est pas une maladie, mais une situation qui nécessite aussi de comprendre des choses. On se développe donc sur d'autres thématiques.

Derrière cette plateforme, il y a donc différents experts?

Exactement. Le premier expert, c'était moi pour la nutrition et l'obésité. Après, pour les différentes pathologies, on fait appel à d'autres experts pour avoir leurs rapports sur ces pathologies.

A qui s'adresse exactement cette plateforme? Est ce que c'est plutôt au patient ou au corps médical?

Les deux. Ça s'adresse aux patients et aux professionnels de santé. Ces derniers demandent à leurs patients de s'inscrire sur la plateforme Nuvee, ça ne peut pas être dissocié d'une prise en charge en présentiel. C'est important d'échanger avec les professionnels de santé, de comprendre ce qu'il y a sur la plateforme.

Ça veut dire qu'on ne peut pas y aller directement?

Non, simplement parce qu'il faut conserver une interaction avec les professionnels de santé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le digital seul ne remplacera jamais l'humain. Par compte, utiliser le digital pour optimiser ce que fait le professionnel de santé, cela a du sens.

Qu'est ce qu'on trouve sur cette plateforme digitale? Plutôt des conseils ou des diagnostics?

On ne trouve pas de diagnostic parce que la personne qui s'est engagée dans le parcours est déjà diagnostiquée. Néanmoins, on va trouver tout ce qui concerne la pathologie. Ce sont des vidéos interactives, des évaluations avec des petits quiz, des post-quiz. Il va y avoir aussi tout ce qui est carte interactive. La personne va vraiment comprendre sa pathologie, comprendre le parcours de soins et l'outil permet ainsi de faciliter la communication entre le patient et le soignant. Ça rapproche les deux. On trouve aussi un autre aspect, c'est la communauté pédagogique. On se sert des patients partenaires, des patients "experts" pour qu'ils y dialoguent avec d'autres patients, pour qu'ils comprennent cette fois à partir d'un patient et non pas d'un professionnel de santé.

La société Nuvee emploie combien de personnes?

A l'heure actuelle, on a 11 salariés, plus trois experts dont je fais partie. On se développe assez vite et donc du coup, dans deux semaines, on sera à 13 + 3 et je pense qu'à la fin de l'année, on atteindra facilement la vingtaine. Le modèle économique n'est pas simple car on est dans le monde de la santé. On vend une licence aux professionnels de santé ou aux établissements ou à d'autres organismes comme les mutuelles ou les caisses. On est aussi rémunéré à l'usage en fonction du nombre d'utilisateurs.

Et il en faut combien pour que ce soit rentable?

Ça dépend du modèle qui est choisi par l'établissement ou du nombre de parcours. En nombre d'établissements, il nous en faudrait une vingtaine.

Le soutien de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

L'Agence régionale de santé ARS fait confiance à la société EPSD Nuvee et à sa plateforme numérique pour améliorer les parcours de soins. "On a la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir une ARS qui croît dans le digital et qui utilise le digital pour optimiser les parcours de soins. Et force est de constater qu'elle a raison parce que la crise sanitaire fait que de plus en plus, la médecine va se digitaliser. On ne remplace pas le présentiel. C'est très important d'échanger avec le patient et de reformuler avec le patient. Le contact est primordial. Néanmoins, ça optimise. Ça permet de maintenir les parcours de soins en période de confinement et ça peut faciliter la prise en charge des patients. On manque de temps en médecine. Il y a effectivement une pénurie de soignants et pas que de médecins. C'est tous corps confondus. Et ce type d'outil va nous permettre finalement de maintenir les parcours de soins avec peut être un peu moins de personnel et de gagner du temps." explique Cyril Gauthier.

