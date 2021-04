La nouvelle éco : une plateforme toulousaine met en relation les cuisiniers et les restaurants

Certains restaurants préparent déjà en coulisses la réouverture, d'autres sont en plein boom d'activité pour la vente à emporter. Pour toutes ces raisons, la plateforme toulousaine Job and Chefs met en relation employeur et demandeur, sans oublier les écoles hôtelières.

Lancée entre la fin mars et début du mois d'avril, la plateforme toulousaine Job and Chefs met en relation les cuisiniers en recherche d'embauche, les restaurants éventuellement intéressés mais aussi les écoles hôtelières. Le but de la démarche, former "tout un écosystème" au sein du monde de la cuisine selon Hélène Gallais, la co-fondatrice de la plateforme.

"Le but, c'est aussi que le futur cuisinier encore à l'école trouve son premier stage sur Job and Chefs, puis son deuxième jusqu'à trouver son premier emploi et si un jour lui-aussi devient restaurateur, il pourra recruter par ce même biais" précise Hélène Gallais. "On veut donc créer tout le cycle de vie du cuisinier".

Hélène Gallais, la co-fondatrice de Job and Chefs Copier

Dans un avenir plus proche, la plateforme toulousaine doit aussi servir de passerelle entre les restaurateurs et les cuisiniers en pleine recherche d'emploi, que ce soit pour une prochaine réouverture des établissements sur place ou même en ce moment, avec la livraison à emporter.

Patrons de restaurants, cuisiniers ou élèves, plus d'une centaine de personnes ont en tout cas déjà utilisé Job and Chefs, avec pour l'instant une majorité d'annonces postées en région toulousaine. Mais la plateforme a aussi vocation à s'étendre à toute la France.