La nouvelle éco : une plateforme toulousaine pour trouver son partenaire... de tennis !

Comme chaque matin, France Bleu Occitanie donne la parole aux entreprises. Dans "La nouvelle éco" du mercredi 26 mai on s’intéresse à une plateforme qui permet de trouver un partenaire de jeu au tennis. Alors que le sport amateur reprend vie progressivement avec le déconfinement, deux Toulousains ont eu la bonne idée de créer une plateforme, gratuite, de rencontres sportives. Patrick Welschbillig, l'un des fondateurs, est l'invité de France Bleu Occitanie.

Votre plateforme met en relation des amateurs de tennis mais aussi des autres sports de raquettes ?

Tout à fait. Si je devais résumer Coach & Court en quelques mots, c'est un site web communautaire qui permet de mettre en relation des joueurs et des moniteurs de sports de raquettes que ce soit tennis, padel, squash ou badminton. On couvre tous les sports de raquettes praticables.

D'où vous est venue cette idée ?

Etant moi même moniteur de tennis depuis des années, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai été sollicité par des adhérents dans des clubs divers pour leur trouver de partenaires de jeu ou des créneaux pour prendre des cours. Donc que je me suis dit que l'on pouvait faciliter le processus en créant une communauté de pratiquants sur internet.

Comment fonctionne votre site internet ?

C'est très simple d'utilisation. En quelques cliques, les joueurs peuvent créer leur profil sur Coach & Court ça ne prend pas plus d'un à deux minutes. On renseigne toutes les informations nécessaires pour trouver le partenaire idéal comme les disponibilités, les niveaux de jeu, la condition physique mais aussi ce qu'on peut attendre d'un partenaire. Il y a par exemple des gens qui préfèrent juste taper la balle, et puis il y en a d'autres qui veulent progresser. Toutes ces informations se trouvent sur la page profil et ensuite il existe des filtres de recherche qui permettent de trouver le partenaire idéal.

On peut aussi trouver son entraîneur particulier ?

Dans ce cas là, on s'adresse surtout aux pratiquants qui ne sont pas forcément licenciés ou adhérents dans un club mais qui ont quand même l'envie de progresser dans leur sport. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de moniteurs de tennis qui ont des heures creuses, et des plages de disponibilités. Donc c'est un moyen pour eux de trouver des joueurs intéressés. Ces derniers peuvent directement contacter, via la plateforme, le coach qui leur convient pour se mettre d'accord pour prendre leurs premiers cours et progresser rapidement dans leur sport.

Est-ce que Coach & Court va devenir une application sur smartphone ?

On essaye de basculer sur une application car on sait naturellement que la plupart des joueurs possèdent un smartphone. C'est dans les tuyaux mais nous n'avons pas encore de date précise.