La nouvelle éco : une poubelle de bureau écoresponsable fabriquée dans un Esat de Brest

Dans l'atelier de menuiserie de l'Esat de Brest-Kergaradec, les travailleurs planchent par petits groupes. La première commande de 30 poubelles passée par Corser a donné une bouffée d'oxygène, reconnaît Jean-Philippe Dupuy, directeur des Esat de Brest et référent de la marque Esatéo : "ça donne du sens, c'est un objet concret, du quotidien, qu'on pourra voir dans les entreprises donc c'est valorisant pour eux. Et ils sont en capacité de faire à 100% le produit, c'est l'objectif."

Une arme contre la pénibilité du ménage

Un produit imaginé, conçu et commercialisé par l'entreprise de nettoyage Corser, qui emploie 380 salariés. Nicolas Le Bars, co-dirigeant. "On voulait trouver une poubelle jolie, simple, en bois, fabriquée localement, à un prix attractif pour nos clients, et vertueuse pour notre territoire donc je pense qu'on a coché toutes les cases. J'espère qu'on ne sera pas copié par Ikea !"

Ce contenant de 50 litres a une autre vertu, celle de soulager la pénibilité des salarié.e.s chargé.e.s du nettoyage en supprimant les poubelles individuelles dans les entreprises. "Vous imaginez les agents de nettoyage qui passent une heure et demie par jour à se courber pour vider les poubelles, la valeur ajoutée est nulle, la pénibilité est maximale. Donc on demande au salarié de se lever pour aller mettre ses déchets dans des grandes poubelles disposées à des endroits stratégiques. Et qu'il fasse donc un effort pour l'environnement, parce que ça permet également d'utiliser moins de sacs en plastique."

Sur le plan environnemental, Corser ira même plus loin : la société s'engage à planter un arbre toutes les 10 poubelles vendues, grâce à la société EcoTree.