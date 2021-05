Enedis lance un vaste plan de recrutement de 2000 personnes en France, avec des CDI et des alternances. En Champagne-Ardenne, une quarantaine de personnes vont être embauchées. Un forum en ligne est organisé pour trouver des candidats.

La nouvelle éco : une quarantaine de CDI et alternances à pourvoir chez Enedis en Champagne-Ardenne

Énedis, l'entreprise chargé du réseau électrique en France, recrute. Des milliers d'emplois sont à la clé, dont certains en Champagne-Ardenne. Pour être embauché, un forum en ligne est organisé et commence dès mercredi 5 mai. Il durera deux jours.

Des CDI et des alternances

"On recrute deux mille collaborateurs sur l'ensemble du territoire national, à la fois sur des postes en CDI, mais aussi des postes en contrat d'alternance. Sur la Champagne-Ardenne, nous avons besoin globalement d'une quarantaine de salariés, de nouveaux collaborateurs, à la fois en CDI et en apprentissage", explique Olivier Delachapelle, le directeur régional d'Enedis.

"On va chercher particulièrement à recruter des techniciens d'intervention polyvalents, détaille-t-il. Ce sont des salariés qui vont avoir comme mission de s'occuper de la distribution d'énergie, monter au poteau en particulier. On va chercher des techniciens sur les postes source. Ils vont gérer la maintenance et la construction de nos postes source."

Enedis recherche des profils variés mais dans des secteurs précis : "On va chercher à la fois du bac pro électrotechnique jusqu'à l'ingénieur électrique, avec aussi des BTS ou des licences pro. Sur ces sujets là, on recherche plutôt des métiers techniques, plutôt des salariés avec des compétences ou des diplômes électrotech".

Un forum en ligne pour apprendre à connaître les candidats

Pour rencontrer les candidats, un forum en ligne est organisé le 5 et le 6 mai. "L'idée, c'est d'avoir un forum comme si nous étions sur un forum physique, c'est-à-dire dire sur le navigateur de chacun, ils vont pouvoir participer à des conférences, participer à des forums, participer à des rencontres en fonction de ce qu'ils recherchent et puis pouvoir rencontrer de façon virtuelle des salariés pour pouvoir aussi comprendre quels sont les métiers que l'on propose", explique le directeur régional. "On a besoin de créer du lien avec les candidats", conclut-il.

Pour vous inscrire à ce forum, rendez-vous jusqu'au 6 mai sur ce site : https://eforum-enedis.mon-salon-virtuel.fr/

