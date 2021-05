Après avoir été mise au chômage partiel pendant la crise sanitaire, Véronique Stéphan a lancé son activité de nettoyage et de culottage de billigs. "Clean breizh bilig", qu'elle a lancé depuis chez elle à Quimper dans le Finistère.

La nouvelle éco : une Quimpéroise lance sa société de nettoyage et culottage de billigs

Avec le temps, les appareils à crêpes s'encrassent et deviennent inutilisables. Pour leur donner une seconde vie, Véronique Stéphan a lancé en février dernier sa société de nettoyage et de culottage de billig, "Clean Breizh bilig". Cette Quimpéroise, qui travaille de chez elle, a eu l'idée de lancer son activité lorsqu'elle s'est retrouvée en chômage partiel en mars 2020 au début de la crise sanitaire. "Cela fait 32 ans que je suis dans le milieu de la crêpe", indique cette animatrice commerciale en grande distribution. "Cette idée est venue naturellement car je le faisais déjà pour moi, mais aussi pour des amis", ajoute-t-elle.

Pour le déculottage d'une billig, Véronique Stéphan utilise de l'huile de pépin de raisin et une pierre ponce, pour un travail de 2h30 par machine. "Les gens peuvent le faire eux-même, puisqu'il y a plein de tutos, mais souvent on m'a envoyé la billig parce que c'était difficile de réaliser ce travail-là, ou mal fait et qu'il faut être patient", sourit-elle.

Une dizaine de billigs par semaine

Véronique Stéphan s'occupe d'une dizaine d'appareils à crêpes par semaine. "C'était plus compliqué pendant le confinement à cause de la restriction des 10km", déplore la Quimpéroise.

Pour le culottage de votre billig, comptez 35 euros. Clean Breizh bilig est joignable sur son groupe Facebook, par mail à veronette29000@gmail.com ou par téléphone au 06.67.12.02.54.