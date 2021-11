La nouvelle éco : une recyclerie ferroviaire unique en France pour SNCF Réseau à Beaune

A Beaune, l'unique recyclerie ferroviaire fête son premier anniversaire. En un an, elle a permis de recycler 44% des matériaux issus de chantiers pour une revente de plus de deux millions d'euros. Le site emploie sept personnes. Il pourrait servir d'exemple pour créer d'autres recycleries SNCF.

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferroviaire en France, déploie depuis 2018 une stratégie d’économie circulaire. Le but, c'est de réemployer, réutiliser ou valoriser 100% des produits et matériaux issus de l’exploitation du réseau d’ici 2025, contre 44% en 2020. Il souhaite également réduire de 25 % les émissions de CO2 indirectes, dues à la fabrication ou au transport des matériaux utilisés. Exemple à Beaune où la seule récyclerie ferroviaire souffle sa première bougie. Entretien avec Jérôme Grand, le directeur Territorial de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté.

Les matériaux sont triés et ravalorisés - SNCF Réseau

Jérôme Grand, directeur territorial de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté Copier

La première recyclerie ferroviaire de France vient de fêter son premier anniversaire à Beaune. Qu'est ce qu'on y recycle exactement?

On y recycle des petits objets qui sont récupérés lors des travaux. C'est ce qu'on appelle des butes et des attaches. Avant, on n'avait pas le souci de les récupérer et de les recycler. Mais maintenant, dans une démarche d'innovation, on les recycle dans ce bâtiment de Beaune qui nous permet de ne plus jeter une grande partie de nos petits déchets. Maintenant, ils sont recyclés et valorisés.

D'où proviennent ces déchets à recycler? Est-ce que c'est seulement des chantiers de la région ou de toute la France?

C'est pour beaucoup de la région Bourgogne-Franche-Comté. On essaie petit à petit d'avoir une filière interne à SNCF Réseau qui permette à tous les établissements qui font des travaux d'alimenter la Recyclerie de Beaune. Et puis, il faut aussi, et ça, c'est un point important, avoir une filière en aval, une filière industrielle privée pour pouvoir recycler et transformer une partie de nos nos ballast, nos traverses, nos rails qui, sont de plus gros équipements. C'est un enjeu environnemental et économique important pour la région Bourgogne Franche-Comté.

Des matériaux issus d'un chantier SNCF prêts à être recyclés et valorisés - SNCF Réseau

Les produits recyclés sont revendus à qui?

Ils sont revendus aux entreprises qui font des travaux ferroviaires. Ils peuvent être revendus aussi à toute entreprise qui aurait besoin de ces petits objets pour leur activité.

Recycler toutes ces matières, ça coûte cher à la SNCF Réseau?

En l'occurrence, ça nous rapporte puisqu'on a des produits vendus à hauteur de 2,2 millions d'euros. C'est un aspect positif pour l'économie de SNCF Réseau car ce n'est pas un coup mais des recettes en plus, et des déchets en moins ou des déchets valorisés, alors qu'avant, ils étaient simplement jetés.

Le site emploie sept personnes à Beaune - SNCF Réseau

Sept emploi sont mobilisés à Beaune, dans cette recyclerie. Est ce que d'autres emplois sont prévisibles?

Nous sommes en phase d'expérimentation puisque cette recyclerie a tout juste un an d'activité et manifestement, ça marche bien. On peut espérer que ce modèle pourra se développer. En tout cas, ça fait partie des priorités

Cette recyclerie est unique en France pour l'instant. Est-ce qu'on peut imaginer la création d'autres recycleries?

Oui, absolument, puisque comme l'expérience fonctionne bien, nous allons examiner dans d'autres régions comment développer ce type d'outils qui est vertueux pour l'environnement et vertueux aussi pour nos recettes.

