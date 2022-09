La Nouvelle Eco : une recyclerie sportive ouvre à Grenoble, pour promouvoir le sport zéro déchet

La rentrée scolaire est aussi le moment des inscriptions au sport. Entre les activités qu'on commence, celles qu'on abandonne, il y a beaucoup de matériel à acheter ou à écouler. C'est le moment qu'a choisi l'association Recyclerie Sportive pour ouvrir à Grenoble une boutique, sa septième du genre. "On promeut le sport zéro déchet, explique le cofondateur Marc Bultez. La première étape pour nous c'est de sensibiliser les gens à une consommation plus responsable. Ensuite c'est d'allonger la durée de vie de l'objet, on apprend aux gens à réparer, à entretenir le matériel pour qu'il dure le plus longtemps possible. Et puis on fait du réemploi. Vous pouvez ici donner du matériel ou vous équiper en matériel de seconde main. Et enfin on fait de la réutilisation, on détourne des objets pour faire autre chose avec. Et la dernière étape c'est qu'on les envoie dans des filières de recyclage quand on ne peut plus rien faire avec".

La boutique et le point de collecte ont ouvert ce jeudi 1er septembre, jour de la rentrée scolaire. "On retrouve ici tout type d'univers de sport. On parle de plus de 50 sports représentés ici, répartis en 17 univers, entre le nautique, la montagne, les sports collectifs ou encore les sports de combat. Nous on teste le matériel qu'on nous amène, on vérifie s'il n'y a pas de problème de sécurité, d'hygiène, si l'objet est bien fonctionnel. Auquel cas on essaye de le redistribuer directement dans la boutique".

Un point de collecte, une boutique et un atelier de réparation

L'atelier de co-réparation ouvrira lui plus tard, probablement en octobre. "On a encore besoin de l'équiper et de le construire aussi avec les habitants, parce que c'est un projet qui se veut participatif. Les gens vont pouvoir _prendre une cotisation au sein de l'atelier_. Et pis ils pourront retrouver ici des pièces détachées et des outils pour réparer leur matériel de sport. Alors on va commencer avec le vélo parce que c'est le plus simple. Mais l'idée à terme c'est de faire un repair café du sport, où l'on va pouvoir recorder votre raquette, farter vos skis. L'idée c'est de réparer l'ensemble du matériel de sport ici au sein de l'atelier".

Tout ce projet part d'un constat : avec les renoncement aux activités sportives, une immense part du matériel reste stocké ou jeté. "On estime qu'il y a _à peine 2% environ du matériel sportif qui est valorisé_, réemployé, alors qu'on pourrait facilement être à 30 ou 40 voire 50% de réemploi. Il y a un vrai gâchis. L'idée de faire recirculer ces objets, c'est la mission que porte l'association dans le champ de l'économie sociale et solidaire". L'association compte aussi faire des interventions, auprès des entreprises ou à la demande des collectivités par exemple pour promouvoir le recyclage du matériel sportif.