La Nouvelle Eco, une recyclerie végétale à Dijon ouvre ses portes

Recycler ses plantes ? Oui, mais pas comme vous le pensez. Chantale Thierry a ouvert une ressourcerie à Dijon, où elle récupère les plantes que plus personne ne veut, les remet sur pieds, et les revend ou les loue.

Et si, au lieu de jeter vos plantes, vous les confiiez à une ressourcerie dédiée ? A Dijon, Chantale Thierry a ouvert une ressourcerie spécialement pour le recyclage des plantes d'intérieur. Elle les récupère auprès de particuliers, mais aussi de fleuristes ou encore de magasins spécialisés, les remet sur pieds, et les revend !

Un objectif écolo

Les plantes à l'intérieur, c'est joli, et ça représente une part non négligeable dans le marché de la décoration. Mais Chantale Thierry sait que le gaspillage de plantes est un véritable problème. "Chaque année en France, 17 millions de plantes sont jetées" explique-t-elle. Cela ne semble pas être un très gros problème et pourtant, c'en est un, et plutôt sérieux. "Ces plantes là sont produites massivement aux Pays-Bas, et l'importation massive de ces produits représente une émission de CO2 que l'on pourrait réduire" poursuit-elle.

Parfois, on se débarrasse des plantes parce qu'on déménage, parce que le propriétaire vient de mourir, mais il arrive que les plantes deviennent orphelines parce qu'on ne sait pas s'en occuper. "Il est vrai que prendre soin d'une plante, ce n'est pas forcément facile, alors je donne aussi des conseils pour ceux qui en ont besoin" confie-t-elle.

Impact au niveau local

Pour Chantale, ce qui compte le plus, c'est la sensibilisation. "A mon échelle, j'espère pouvoir faire une différence. On parle beaucoup de gaspillage, mais on ne se rend pas compte que le gaspillage végétal est une vraie problématique à prendre en compte" confie-t-elle. "Je voudrais vraiment que les ressourceries végétales se multiplient" poursuit-elle.

Parce que Chantale sait qu'à sa propre échelle, elle ne pourrait pas faire de grande différence. "Mais même si je fais une toute petite différence, cela resterait une belle victoire. Aujourd'hui, il y a des ressourceries pour les vêtements, le mobilier, la vaisselle, et il y en a partout" conclut-elle avec un sourire.

Avec un peu de patience, elle espère que le concept se développera partout !