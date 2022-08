La nouvelle éco - une rentrée pleine de projets pour l'épicerie "Au gramme près" à Dijon

A Dijon, l'épicerie spécialisée dans les produits en vrac et bio "Au gramme près" aborde cette rentrée sur les chapeaux de roues. Quatre ans après sa création, le magasin s'apprête à déménager et recrute. Son modèle économique basé sur les circuits courts lui permet de contenir les prix.

Créée en juillet 2018 avenue du Drapeau à Dijon, l'épicerie "Au gramme près" a su imposer son concept basé une consommation éco-responsable. Les emballages sont réduits au maximum pour privilégier la vente en vrac et éviter le gaspillage alimentaire. Les produits sont issus en grande majorité des circuits courts et de producteurs bio. Un concept qui a su fidéliser une clientèle pour un chiffre d'affaires de 680 000 euros par an. Un succès qui incite aujourd'hui, l'épicerie à trouver des locaux plus grands. C'est chose faite ! Elle ouvrira un nouvel espace au 51, rue du général Fauconnet à Dijon vers la mi-octobre. Entretien avec sa créatrice et gérante, Julie Collin.

Julie Collin, gérante de l'épicerie "Au gramme près" à Dijon Copier

Julie Collin, créatrice et gérante de l'épicerie "Au gramme près" à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Ça fait quatre ans que vous avez ouvert votre magasin à Dijon, avenue du Drapeau. Aujourd'hui, vous considérez que c'est un pari réussi ?

Oui, je pense. Pour nous, ce n'est que du positif. Le vrac, c'est vrai qu'il y a quatre ou cinq ans, c'était encore les débuts et on me prenait un peu pour un ovni, mais maintenant c'est plutôt rentré dans les mœurs.

Quel est le profil de votre clientèle ?

Il y a un peu de tout. D'un côté, les habitués qui sont investis et qui réfléchissent vraiment leur consommation, pour qui c'est une vraie conviction de consommer local, bio, en vrac. Et puis il y aussi les gens du quartier, les gens de proximité qui sont un peu venus dans notre épicerie par la force des choses, parce qu'ils n'étaient pas loin et qui s'y sont mis, parce qu'au final, ce n'est pas très compliqué. Et puis, c'est des bons produits, donc il n'y a pas de raisons !

Au début, il y a la curiosité aussi qui peut jouer, vous l'attribuez à quoi votre réussite ?

Je ne sais pas trop. J'avoue que ça m'étonne toujours un peu. Je pense qu'on est une équipe plutôt gentille, plutôt souriante, simple, qui est là parce qu'on a envie d'être là. On est convaincu de ce qu'on fait, et vu que c'est sincère de tous les côtés, cela parle aux gens et on fait notre bout de chemin ensemble.

Ça marche tellement bien que vous allez bientôt déménager au 51 rue du Général Fauconnet à Dijon. Pourquoi ?

Parce qu'on avait plus assez de place. Actuellement, on est dans un local qui fait à peu près 80 mètres carré. On commence à être très serré et on a envie d'évoluer, d'avancer, d'avoir enfin une vraie zone de stockage à côté de notre boutique. Avoir une boutique un peu plus grande qui va nous permettre d'être un peu plus à l'aise, qu'il y ait aussi plus de place pour tout le monde. J'avais vraiment envie de faire évoluer le concept, d'aller un petit peu plus loin qu'une épicerie. Du coup, on part sur un tiers lieu ou différentes activités complémentaires vont travailler ensemble avec des valeurs en général qui sont communes. Dans ce lieu, on va proposer à la fois l'épicerie en plus grand, avec de nouvelles références et de nouveaux services, mais aussi un "café cantine" qui va avec l'épicerie. Et il y a une troisième boutique qui va venir avec nous, c'est la "Ressourcerie végétale". Le nom global du lieu s'appelle "La Fourmilière" parce que j'aime bien les fourmis.

C'est quand même un nouveau sacré défi et un gros investissement pour vous ?

Oui, c'est un peu le gros projet de ces prochaines années, avec un très gros investissement, surtout à mon âge, 28 ans. Et le fait de le porter toute seule. On a acheté les murs et c'est ça qui nous coûte très cher dans le projet. Cela représente un investissement d'environ un million d'euros.

Vous allez recruter ?

Oui, on a déjà recruté une personne en cuisine, deux personnes en salle et il nous manque juste une personne en apprentissage en cuisine. Donc si quelqu'un a envie de venir avec nous, c'est encore ouvert !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le vrac et les circuits courts résistent ils mieux à l'inflation ?

Alors que l'inflation devrait atteindre les 10% d'ici la fin de l'année selon les spécialistes, les produits en vrac résistent-ils mieux à la flambée des prix ? Et à fortiori, attirent ils de nouveaux clients ? La gérante de l'épicerie "Au gramme près" ne peut pas affirmer que la clientèle est motivée par les prix, mais elle reconnait que le fait de moins dépendre des transports et de tous les emballages qui caractérisent les produits de l'industrie agroalimentaire, cela permet de mieux contenir les prix.

"On essaye de maintenir nos prix au maximum. Mais c'est vrai que le fait d'être en local et en direct producteur, ça nous permet de les contenir puisqu'on n'est pas soumis ni aux flux internationaux, ni à l'importation. Ça nous permet d'y voir plus clair et de vraiment maîtriser au maximum les prix. Nous, on n'a pas de grands spots publicitaires toutes les cinq minutes qui sont martelés pour dire qu'on est les moins cher. Et on ne veut pas non plus faire de propagande là dessus. On travaille sur un prix juste qui rémunère bien tout le monde sur toute la chaîne. Et en effet, au final, ce n'est pas très cher. Je ne sais pas si pour notre clientèle, c'est un argument. C'est vraiment la philosophie et le fait de bien traiter tous les gens, du producteur au consommateur qui nous anime." explique Julie Collin.