"La nouvelle éco" : une rentrée presque normale pour la papeterie Plein Ciel de Saint-Jean-de-Soudain

Jean-Luc Ferrand, directeur de la papeterie Plein Ciel à Saint-Jean-de-Soudain, près de la Tour-du-Pin en Nord-Isère, vit une rentrée scolaire 2020 quasi normale. Les enfants sont retournés à l'école et ont donc besoin de fournitures. Avec le confinement, l'entreprise, de sept salariés, a fait le pari des masques de protection venus de Chine. Il était l'invité de France Bleu Isère ce mardi matin 1er septembre dans le cadre de "la Nouvelle Éco".

France Bleu Isère : Comment ça va se passer cette rentrée ? Elle est presque normale, vous êtes soulagé ?

Jean-Luc Ferrand : Oui et heureusement parce que c'est vrai qu'on a eu des moments difficiles. Aujourd'hui, les clients viennent un peu comme d'habitude avec plus de précautions : la distanciation, les masques, les visières, c'est important. Donc dans le magasin on respecte tout le protocole. Les gens viennent et essayent de faire un peu du "click and collect", c'est-à-dire commander sur internet à récupérer en magasin pour y passer moins de temps et avoir moins de contacts avec les autres clients.

Vous avez eu l'idée de vendre des masques pendant le confinement et c'est ça qui a sauvé votre printemps ? Comment ça vous est venu ?

Sur nos catalogues on a des masques un peu plus techniques mais pas le masque chirurgical. On a des fournisseurs, des importateurs et j'ai réagi tout de suite en espérant m'en fournir. Et à l'époque, c'était très compliqué et on a quand même pu en avoir début avril. Ça nous a sauvé un peu notre printemps et sans ça, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. On a vendu des centaines de milliers de masques et on en vend encore beaucoup puisque aujourd'hui (1er septembre) le masque est obligatoire en entreprise. Ça dégage un peu de chiffre d'affaire qui couvre un peu tout ce que l'on n'a pas vendu en papeterie et fournitures de bureau.

Parlons quand même des fournitures scolaires, le mois de septembre est une période importante pour vous ?

Tout à fait. L'activité magasin est représentée par le mois de septembre. Certains commencent déjà à venir en août. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus diversifié qu'avant, les gens viennent dès la fin de l'année scolaire dès qu'ils ont les nouvelles listes. Et après, ça se lisse sur les mois d'août et septembre et notamment juste après la rentrée quand les élèves et les parents arrivent avec les listes.

Vous aménagez aussi des coins bureau avec un logiciel 3D, le télétravail gagne du terrain ?

Effectivement, on a de plus en plus de demandes, que ce soit chez les gens ou dans les entreprises pour aménager un petit coin. Avec le télétravail et tout le temps passé à la maison, c'est difficile de travailler huit heures dans une chaise de cuisine. Les gens investissent dans des chaises ergonomiques et on organise un aménagement tout autour. On parle beaucoup d'ergonomie au travail en ce moment.

