La nouvelle éco : une Rouennaise primée pour son "Snoop Doggy Bag"

Virginie Voeltzel a inventé un doggy bag consigné et éco-responsable, le "Snoop Doggy Bag". Couplé avec une application, il permet de récolter des points chaque fois qu'on l'utilise et que l'on réduit ses déchets.

Voilà une invention qui anticipe une obligation, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021 pour lutter contre le gaspillage alimentaire . Ce jour-là, tous les restaurants devront pouvoir proposer un doggy bag à leurs clients qui n'ont pas fini leur assiette. Mais plutôt que de proposer une barquette en plastique (et créer de nouveaux déchets), le "Snoop Doggy Bag" est réutilisable. "Il est consigné : il est vendu trois euros au client qui va pouvoir se faire rembourser dans un autre restaurant", explique Virginie Voeltzel, son inventrice, installée à Rouen (Seine-Maritime).

Fabriqué avec des chutes de pare-soleil

Le "Snoop Doggy Bag" est assez grand pour permettre de repartir avec la fin d'un repas, ou même avec une bouteille de vin. Pourquoi trois euros ? "Parce qu'il est isolant", explique Virginie Voeltzel, qui vient d'être primée pour son invention aux Trophées des femmes de l'économie, à Paris. Elle poursuit : "Il est fabriqué avec des chutes de pare-soleil, donc à 80% recyclé, avec de l'encre à base d'eau. C'est un produit éthique au maximum."

Le "Snoop Doggy Bag" peut aussi contenir une bouteille de vin. © Radio France - Flavien Groyer

Ce doggy bag est également lié à une application qui permet, chaque fois qu'on l'utilise, de cumuler des points. "Pour cinq points, par exemple, on aura un café suspendu pour les sans-abris, ça c'est pour continuer une démarche sociale et solidaire", poursuit Virginie Voeltzel, invité ce mardi de France Bleu Normandie. Après avec dix points on peut avoir 10% de réduction sur l'addition, etc. Ce sont les restaurants qui choisissent parmi une sélection de récompenses."

Virginie Voeltzel a déjà convaincu deux restaurants, à Rouen et à Caen, et espère en rallier beaucoup d'autres à sa cause. Toutes les infos pratiques sur le site du "Snoop Doggy Bag".