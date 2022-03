La nouvelle éco : une salle d'escalade de bloc va bientôt ouvrir ses portes à Bourgoin-Jallieu en Isère

France Bleu Isère : On est dans votre salle et on le voit, il y a encore du travail. L'ouverture est prévue fin mars, mais il y a encore un peu de travaux !

Baptiste : Oui, on est dans le rush final pour pouvoir ouvrir notre salle le 29 mars. On était parti sur une ouverture en septembre 2021 et on a eu un problème de retard lié aux problèmes d'approvisionnement de matériaux actuels. Donc on a pris six mois de plus, mais on est très heureux d'ouvrir très bientôt.

Des salles d'escalade de bloc fleurissent un peu partout en France. Qu'est-ce qui vous a poussé vous à vous lancer ici à Bourgoin-Jallieu ?

Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est de la région et on a remarqué qu'il y avait un creux à Bourgoin-Jallieu, qu'il n'y avait pas de salle de bloc qui était ouverte. La seconde raison, c'est qu'on est tous les trois des passionnés d'escalade et qu'on rêvait d'en faire notre métier. On voulait changer chacun nos orientations professionnelles.

Comment va vivre ce lieu ? Il y aura des cours, on pourra venir librement aussi, si on sait un peu grimper ?

Alors, il y aura des accès libre pour tout un chacun dès le plus jeune âge à partir de 4 ans. On aura une zone réservée aux enfants, assez ludique, avec un toboggan. Et puis, jusqu'à jusqu'à 77 ans, comme on a l'habitude de dire. Il y aura des cartes de dix entrées, des abonnements, pleins de formules pour les accès libre et également des cours encadrés par un brevet d'État en escalade, donc on aura pour ça un salarié, pour pouvoir encadrer enfants comme adultes, des cours à l'année, voire des stages pendant les vacances scolaires.

Et ce ne sera pas que de l'escalade ! Il y a aussi tout un côté loisirs avec un bar qui va ouvrir ici ?

Tout à fait. On a souhaité faire du lieu quelque chose de convivial, que les gens ne viennent pas juste grimper mais aussi échanger autour d'un verre. On aura effectivement un bar qui fera aussi petite restauration. On a fait le choix de s'approvisionner principalement en produits locaux et souvent bio. En dehors de ça, on a un espace détente pour se poser, discuter et échanger entre grimpeurs. Et puis d'autres activités qui vont se développer petit à petit. On va commencer doucement, probablement avec un peu de yoga, et on envisage plus tard de développer d'autres activités connexes à l'escalade.

D'autres disciplines qui peuvent nourrir la pratique de l'escalade ?

Oui, c'est ça. Je citais par exemple le yoga parce qu'on sait que beaucoup de pratiquants d'escalade sont amenés aussi à pratiquer le yoga, et vice versa. C'est des activités qui vont bien ensemble. Après, on envisage aussi de pouvoir emmener les grimpeurs un petit peu en falaise parce que l'essence même de l'escalade, c'est quand même à la base d'être sur de la falaise. Le bloc, au début, il est né plutôt pour de l'entraînement. Maintenant, c'est devenu une discipline à part. Mais voilà, il y a des falaises qui ne sont pas très loin d'ici, qui sont superbes à découvrir pour les gens qui connaissent pas l'escalade en falaise.