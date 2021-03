Yellow Kitchen, un nouveau site de recettes en ligne lancé par deux Sarthois

Les fermetures de restaurants ont conforté les deux associés dans leur projet. Charlotte Mougeot, sarthoise, et Benoit Joseph, parisien, viennent de lancer leur site internet de recettes de cuisine, Yellow Kitchen. Ils cherchent désormais des partenaires financiers pour développer leur site.

Charlotte Mougeot et Benoit Joseph sont en partie installés dans l'espace de coworking de Loir en Vallée

Les fermetures de restaurants ont conduit les Français à cuisiner d'avantage. Un constat qui a conforté Charlotte Mougeot et Benoit Joseph dans leur projet de créer un site internet de recettes de cuisine. Yellow Kitchen défie les grandes plateformes déjà connues, avec l'ambition d'améliorer cette offre. Les deux jeunes entrepreneurs sont installés dans l'espace de coworking de Loir-en-Vallée.

"On a voulu gommer les défauts des sites existants", explique la Sarthoise Charlotte Mougeot. Entre "choix excessifs de recettes, publicités invasives et contenus de mauvaise qualité", le duo a choisi de créer un site épuré. "La rédaction des recettes se fait via un formulaire, pour un meilleur résultat esthétique", explique Charlotte Mougeot.

Réseau social de recettes

Pour se démarquer d'avantage, le site est agrémenté d'outils des réseaux sociaux, "ce qui permet aux utilisateurs de partager leurs recettes avec leurs proches". Les deux entrepreneurs veulent désormais ouvrir leur site aux professionnels, comme les nutritionnistes. Pour ça, ils cherchent des partenaires financiers.