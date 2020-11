"La nouvelle Eco" : une sarthoise créé un marché de Noël virtuel de l'Ouest

Marielle Pommier est commerçante à Beaumont-sur-Sarthe. Elle vient de lancer un groupe Facebook pour mettre en relation des commerces indépendants de l’Ouest et des acheteurs. Plus d'une centaine de prestataires, de la Sarthe, de l’Orne et de la Mayenne sont déjà inscrits.

Marielle Pommier, basée à Beaumont-sur-Sarthe fait de la vente de vêtements à domicile. Avec le reconfinement, elle ne pouvait plus travailler. Du coup, pour garder l'esprit de Noël et continuer son activité, elle a créé un groupe de commerçants indépendants réunis via une page facebook , le marché de Noël virtuel de l'Ouest.

Marielle Pommier, la créatrice du marché de Noël virtuel de l'Ouest - @mariellepommier

Le concept est simple. Si vous êtes commerçant, il suffit de rejoindre le groupe facebook et de proposer vos produits. Les clients de leur côté contactent directement le magasin pour acheter leurs produits et ensuite soit ils choisissent de se faire livrer soit de récupérer le ou les objets en boutique. Marielle Pommier reconnait qu'elle a eut énormément de demandes. Le groupe compte actuellement une centaine de commerçants de la Sarthe, mais aussi de l'Orne et de la Mayenne. Ce sont tous des commerces indépendants qui proposent des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Il y a du textile, des produits de beauté, de la décoration ou encore de l'artisanat. Aujourd'hui, elle est obligée de faire une sélection et il y a un peu d'attente avant d'être accepté dans le groupe.

