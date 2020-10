"La nouvelle éco" : une Sarthoise lance sa gamme de maroquinerie issue de chambres à air

Depuis le confinement, de nombreux Sarthois cherchent à changer de vie professionnelle. Certains, comme Ingrid Miard, ont franchi le pas. Cette habitante du Sud Sarthe vient de lancer sa ligne de produits de maroquinerie issus de chambres à air recyclées. "J'avais envie de créer des objets de mes mains et d'avoir, à mon échelle, un impact sur l'environnement", explique l'entrepreneuse qui partage sa vie entre le Sud Sarthe et la région parisienne. "J'aime beaucoup l'idée de redonner une seconde vie à un matériau considéré comme un déchet en fabriquant un objet du quotidien utile et, si possible, esthétique", ajoute-t-elle.

Entièrement cousu main

Les chambres à air qui lui servent de matière première proviennent de "tracteurs et engins du secteur du bâtiment et des travaux publics", collectés près de son domicile, dans le secteur du Grand-Lucé. Après des heures de travail, ces chambres à air deviennent des portes-clés, des étuis à lunettes, des trousses et autres portes-monnaies. "La matière est solide, très facile d'entretien et durable", explique la Sarthoise, fondatrice de cette marque baptisée "La Roucyclette". Ces créations - exposées jusqu'au 31 octobre 2020 dans le centre commercial Jacobins au Mans - affichent un prix assez proche des produits issus de la maroquinerie classique. "Je n'achète pas la matière première. Mais toute est cousu main : cela demande du temps", justifie Ingrid Miard.

► Ecoutez la chronique "La nouvelle éco" de 7h15 sur France Bleu Maine