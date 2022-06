La nouvelle éco : une société internationale de logistique s'installe à La Gravelle, 100 à 150 emplois créés

La société internationale de logistique, FM Logistic, a décidé de s'implanter à La Gravelle, une commune située à l'Ouest du département de la Mayenne, entre Laval et Rennes. Plus de cent emplois d'ici 3 ans seront créés promet la direction de l'entreprise.

C'est une entreprise qui a déjà une vieille histoire. Elle est née au début des années 60 de la fusion de deux petites sociétés familiales de transport, une dans les Vosges, l'autre en Ardèche. Les activités sont regroupées en Moselle. Et elle va rencontrer un énorme succès, une croissance époustouflante, la poussant aussi à faire de l'entreposage et à se positionner partout dans le monde. FM Logistic exploite aujourd'hui 170 plateformes au niveau international, près de 30.000 personnes travaillent pour le groupe. L'essentiel de son activité provient des produits de grande consommation, notamment alimentaire. L'arrivée de ce mastodonte économique est donc une sacrée opportunité pour notre département.

Pourquoi s'implanter à La Gravelle ?

Le groupe n'a pour l'instant qu'une base dans le Grand Ouest, en Vendée et donc souhaite conforter sa présence dans une région qu'il considère comme stratégique pour son développement, des territoires dynamiques avec de grandes métropoles. Le site mayennais qui sera construit dans les prochains mois sera plus grand que celui de Vendée. Un entrepôt de 45 000 m2, à proximité de l'A81, Rennes et la Bretagne juste à côté, Nantes, Le Mans, Angers, la Normandie pas très loin. FM Logistic aura besoin de main d'oeuvre pour faire tourner sa grosse boutique. Entre 100 et 150 emplois directs seront créés selon ses estimations... La phase de recrutement ne débutera pas avant 1 ou 2 ans.

FM Logistic se voit comme une entreprise éco-responsable

La société s'engage à réduire de 20 % les émissions de CO2 de ses activités en entrepôt. Elle a également démarré en 2019 un programme "Zéro déchet" destiné à minimiser l'usage de plastique et de carton à usage unique. Autre innovation pour la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Avec l'essor du e-commerce, elle emploie des préparateurs de commandes, métier pénible. Il faut soulever des dizaines de colis chaque jour. Pour éviter les troubles musculaires, elle a conçu un exosquelette spécialement dédié à la manutention, c'est un appareil qui relie les poignets au reste du corps et qui renvoie la charge au niveau du bassin. Un vrai soulagement, ça permet de réduire jusqu'à 80% l’activité musculaire et articulaire des membres supérieurs.