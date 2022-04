La nouvelle éco : une sprinteuse du Stade Lavallois lance son activité de massages dédiés aux sportifs

Comment bien récupérer après une activité sportive intense ? De nombreux sportifs se posent cette question après un entraînement ou une compétition. Valérie Bry s'est elle-même longtemps posé la question puisqu'elle pratique l'athlétisme en compétition, elle est spécialiste du 400 mètres. Après avoir travaillé de nombreuses années dans l'administration près de Grenoble, cette quadragénaire a décidé de se reconvertir comme massothérapeute bien-être en Mayenne, où vivent ses parents. Depuis quelques mois, Valérie Bry propose ses services à Changé près de Laval, à son cabinet ou directement à domicile.

Des grands noms du sport mayennais font appel à elle

"Mon activité de massage s'adresse principalement auprès des sportifs, qu'ils soient professionnels ou occasionnels", précise Valérie Bry. Cette massothérapeute bien-être de 47 ans s'occupe aussi des personnes qui utilisent leur corps au quotidien, comme les agriculteurs. "Des personnes qui ont parfois des douleurs ou des des contractures musculaires liées à leur poste de travail", précise-t-elle.

Valérie Bry a d'ores et déjà commencé à travailler avec des sportifs mayennais, comme le boxeur lavallois Jordy Weiss. "Régulièrement, je le vois pour l'aider à récupérer musculairement, lui permettre d'avoir un peu plus de mobilité et surtout l'aider à récupérer après ses lourdes séances d'entraînement", détaille la massothérapeute. Elle a également été contactée par d'autres grands sportifs mayennais mais elle ne peut pas en dire plus pour le moment car la collaboration n'a pas encore débuté : son réseau se met en place progressivement et elle pourrait être amenée à travailler avec de nombreux sportifs du département.

Les massages de Valérie Bry sont complémentaires de ceux réalisés par des kinésithérapeutes ou ostéopathes. "Les sportifs de haut niveau sont encadrés par des kinés, par des ostéos et ma pratique de massage leur apporte vraiment de la détente et de la récupération. C'est vraiment ce qu'ils viennent chercher. Je m'attarde sur des tensions ponctuelles qu'ils peuvent découvrir et ressentir après l'entraînement. Et je suis vraiment à l'écoute de leurs sensations, de leurs ressentis et je m'adapte à leur sport et à leur pratique", détaille-t-elle.