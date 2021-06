La nouvelle éco : une start-up alsacienne fabrique des journaux photos familiaux sur-mesure

Un réseau social adapté à toutes les générations. Depuis décembre 2020, l'application Petit Potin de la start-up alsacienne éponyme produit des journaux sur-mesure. Basés sur les interactions entre les membres d'une famille sur une application, ils permettent de renforcer les liens entre les générations.

A chaque début de mois, Monique trépigne d'impatience à l'idée de retrouver dans sa boîte aux lettres son journal Petit Potin. "Je n'ai pas internet, c'est le seul moyen d'avoir des photos de ma famille", s'exclame-t-elle. Mère de quatre enfants et grand-mère de huit petits-enfants, cette habitante du quartier de Cronenbourg à Strasbourg se réjouit de recevoir des nouvelles de sa famille, éparpillée dans la région. Grâce au journal, elle a pu "voir les photos de la nouvelle maison de ma fille qui a déménagé". Et parfois même, des images de ceux qui n'ont pas encore fait leurs premiers pas. "Je vais bientôt avoir un arrière petit-fils, j'ai reçu toutes les échographies", sourit-elle.

Créer du lien malgré l'éloignement, c'était l'objectif de Mathieu Ruhlmann. Avec la crise sanitaire, de nombreuses personnes ont été privées du lien social avec leurs familles. Et l'isolement a parfois été pesant. C'est pour rompre celui de sa grand-mère, résidente à l'EHPAD d'Oberhausbergen, que le fondateur de Petit Potin a décidé de créer cette application. L'idée est simple : faire abstraction de la distance et permettre à son aïeule d'avoir des nouvelles. Initialement créée uniquement pour sa famille, l'application séduit et il décide de se lancer à temps plein sur le projet.

Déjà plus de 2.000 utilisateurs

L'application est simple d'utilisation. Un utilisateur crée un compte qui lui permet de générer un groupe privé. Les membres de la famille y communiquent et partagent des photos. Pour 6,50 euros par mois, une version papier des échanges peut être imprimée à la fin du mois. "Elle est généralement transmise aux grands-parents, plus à l'aise avec un support papier", réagit le créateur. Tout est automatique et permet "de reconnecter toutes les générations de la famille". Aujourd'hui, l'application rassemble plus de 2.000 utilisateurs. Le concept existait déjà, mais Mathieu Ruhlmann a décidé de l'importer en Alsace : les locaux de l'entreprise et de l'imprimeur sont installés à Illkirch-Graffenstaden. Le module de paiement EasyTransac est, lui, strasbourgeois.

