La nouvelle éco : une start-up annécienne surfe sur la vague du QR code et des produits connectés

Fanny et Lucien Gerber ont créé il y a un an leur start-up Dev incom à Annecy. En pleine crise sanitaire, leurs produits connectés notamment à destination des restaurateurs ont le vent en poupe.

Avoir la bonne idée au bon moment ! C'est exactement qu'ont fait Fanny et Lucien Gerber. La sœur et le frère ont créé il y a un an leur start-up dans leur appartement annécien.

Des QR code intelligents pour les restaurateurs

"On a créé des produits équipés des technologies NFC et QR Code, NFC c'est le sans contact comme pour payer avec la carte bleue" explique Fanny Gerber. "On a mis au point des stickers connectés et personnalisés pour les restaurants, ils peuvent y mettre leur menu, leurs réseaux sociaux, intégrer les commandes à table, les clients peuvent tout voir, sans bouger, sur le même support ".

Une centaine de restaurateurs sont déjà clients de la start-up, principalement des établissements annéciens et de la région.

Le covid a accéléré le développement de ces produits connectés

La crise sanitaire et les gestes barrières ont clairement fait évoluer ces technologies beaucoup plus rapidement que prévu.

"On a gagné plusieurs années dans l'avancée technologique et numérique avec le covid, le QR est largement utilisé par le plus nombre, c'est vraiment un plus " - Fanny Gerber

"La crise sanitaire a aussi des inconvénients, on sent un ras-le-bol de certains restaurateurs qui associent le QR Code au covid, alors que notre solution on l'a pensée bien avant le covid " précise Fanny Gerber.

"Mon frère développait cette technologie depuis trois ans dans une start-up avant le début de la crise sanitaire, c'est le hasard en fait".

Des cartes de visites connectées

Dev incom propose d'autres produits, notamment des cartes de visites connectées. "Le but c'est de permettre aux entreprises ou aux particuliers de transmettre son contact en un instant, qui est enregistré parfaitement dans le téléphone de son interlocuteur, et il peut intégrer tout ce qu'il veut comme renseignement".

"Il y a plein de choses à faire encore, ça démarre bien et c'est de bonne augure pour la suite" conclut Fanny Gerber.