La nouvelle éco : une start-up de Clapiers invente le télescope de poche

Vaonis est une société créée en 2016 à Clapiers (Hérault) par Cyril Dupuy un ingénieur passionné par les étoiles. En 2018, la jeune pousse a imaginé Stellina, un télescope de poche piloté avec une tablette ou un smartphone et qui permet au grand public d'observer le ciel et de le prendre en photo. Elle vient de sortir une version mini baptisée Vespera plus légère et surtout plus accessible (moins de 1500 euros contre près de 4000 euros pour Stellina).

C'est une nouvelle façon d'observer le ciel. Jusqu'à présent on avait tous l'image du télescope traditionnel avec lequel on regarde en fermant un œil. Les gens sont souvent déçus car on a des images en noir et blanc et avec peu de détails. Notre instrument est révolutionnaire car il embarque un capteur de lumière qui va permettre de voir des images en couleur avec plein de détails sur une tablette,ça rend l'observation du ciel plus conviviale, explique Cyril Dupuy le fondateur de Vaonis

Stellina est disponible à la vente dans de nombreux magasins du monde en revanche Vespera est seulement en pré-commande avec un rabais de 500 euros. Pour la livraison, il faudra patienter jusqu’à noël 2021. Vaonis a lancé une campagne de financement participatif et a déjà récolté plus de 1,2 millions d'euros. Vaonis qui compte quinze salariés recrute également différents profils pour son développement.

Interview de Cyril Dupuy fondateur de Vaonis Copier

