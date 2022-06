La Nouvelle éco : une start-up iséroise propose une alternative aux emballages plastiques

Le plastique il y en a un peu partout dans notre vie de tous les jours. Vous voulez proposer une alternative?

Romain Lecot, dirigeant de Cilkoa - C'est exactement ça : aujourd’hui tous les industriels cherchent une alternative aux matériaux plastique dans les emballages. Une alternative couramment utilisée dans les emballages c’est le papier, et plus généralement les matières à base de cellulose : papier, carton ou objets en cellulose moulée comme des gobelets, des barquettes. Le problème c’est que le papier a une limite très importante : c'est la limite de la résistance à l’eau et de l’étanchéité. On appelle ça "la barrière" dans le jargon du packaging : barrière à la vapeur d’eau et à l’oxygène qui l’empêche [le papier] notamment d’être utilisé dans de nombreuses applications, alimentaires principalement.

Romain Lecot, dirigeant de Cilkoa Copier

C'est que vous proposez...

Ce que nous proposons c’est une amélioration des matériaux papiers grâce à un traitement des matériaux papiers existants : on va leur proposer un traitement qui leur apporte la résistance à l’eau et l’étanchéité - la fonction barrière à la vapeur d’eau et à l’oxygène - leur permettant du coup de se substituer notamment aux matériaux plastiques.

Votre entreprise vient de se créer à partir d’une technologie mise aux points dans des laboratoires grenoblois.

Exactement : cette technologie qui est brevetée est née d’un travail en commun entre deux laboratoires, le SIMAP (analyses industrielles) et le LGP2 (génie des procédés papetiers), qui sont tous les deux des laboratoires basés sur le campus de Saint-Martin-d'Hères et appartenant au CNRS et à l'INP.

Il vous faut maintenant passer à la phase industrielle...

Aujourd'hui on en est à une phase pré-industrielle puisque nous travaillons déjà avec plusieurs industriels de l'agroalimentaire notamment pour qualifier cette solution sur des applications concrètes. Et l’étape d’après consistera à implanter un premier site industriel (...). Donc nos clients peuvent être soit des industriels de l’agroalimentaire qui conditionnent leurs produits et qui donc vont acheter du papier, du carton, etc., et nous le confier pour le traiter et l'utiliser une fois traité avec ces nouvelles propriétés. Ou nos clients peuvent être également des fabricants de papier, ou de carton, ou d’emballage, qui peuvent trouver un intérêt à commercialiser des papiers enrichis, améliorés avec ces nouvelles fonctionnalités.

Le site de Cilkoa